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Трамп объявил дату подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США

Дональд Трамп
Дональд Трамп / Белый дом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение между Украиной и Соединенными Штатами по поводу полезных ископаемых подпишут в следующий четверг, 24 апреля.

Эту информацию он озвучил на брифинге с журналистами в Белом доме, информирует The Guardian.

Трамп сообщил, что соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США, вероятно, будет подписано в следующий четверг. Он выразил уверенность, что стороны будут выполнять условия соглашения, хотя заметил, что еще предстоит увидеть, как это будет реализовано.

Соглашение между Украиной и США по поводу полезных ископаемых

Напомним, представители Украины и США провели 11 апреля переговоры, посвященные инициативе Вашингтона по получению доступа к минеральным ресурсам Украины.

Переговоры проходили в напряженной атмосфере, а шансы на достижение прорыва были мизерными из-за расширенного и "максималистического" предложения от администрации президента Дональда Трампа.

По последнему проекту соглашения США получают привилегированный доступ к украинским месторождениям полезных ископаемых, а Украина обязуется передавать все доходы от использования своих природных ресурсов — как государственными, так и частными компаниями — в общий инвестиционный фонд.

Одно из наиболее спорных условий — требование, чтобы Международная финансовая корпорация развития США получила контроль над газопроводом, через который российский "Газпром" транспортирует газ в ЕС через территорию Украины.

Украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в переговорах по этому соглашению. Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.

Автор:
Ольга Опенько