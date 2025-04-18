Угода про корисні копалини: Шмигаль пояснив значення підписаного меморандуму між Україною та США

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував підписання Україною і США меморандуму про намір фіналізувати угоду про економічне партнерство, яка має бути ратифікована згідно з українським законодавством.

Про це очільник уряду розповів під час години запитань до уряду у Верховній Раді, пише "Укрінформ".

Як уточнив Шмигаль, меморандум уже оприлюднений на сайті уряду. Також оприлюднена вся інформація стосовно цієї угоди.

"Це дійсно меморандум про наміри. Угода, яка буде міжурядова, створена відповідно до законодавства, безсумнівно, буде представлена для ратифікації відповідно до вимог нашого законодавства", - наголосив премʼєр-міністр

Він також розповів, що меморандум закріплює, що США визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру і безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною арсеналу ядерної зброї у світі.

"США та Україна мають намір заснувати інвестиційний фонд реконструкції в рамках економічного партнерства між двома народами. Беручи до уваги, що Сполучені Штати беруть і поважають намір України уникати конфліктів при розробці угоди із зобов'язаннями України щодо приєднання до ЄС або угод з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами. Усе це є в цьому меморандумі", - додав Шмигаль.

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що парламент затвердить угоду тільки у випадку, якщо там не буде нарахованих Україні "заднім числом" боргів, умови будуть взаємовигідними, а депутати отримають всі відповіді щодо надання надійних гарантій безпеки нашій державі.

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував, що сторони підпишуть меморандум 17 квітня у онлайн-режимі. У свою чергу президент США Дональд Трамп повідомив, що країни укладуть угоду щодо надр 24 квітня.