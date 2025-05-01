Трамп одобрил продажу оружия Украине на минимум $50 млн - СМИ

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа после подписания соглашения о полезных ископаемых с Украиной разблокировала коммерческую продажу оружия Киеву.

Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на дипломатические источники.

Отмечается, что Белый дом проинформировал Конгресс о намерении разрешить экспорт оборонной продукции в Украину через прямую коммерческую продажу (программа DCS) на сумму от 50 миллионов долларов.

Соответствующее решение было подано в Конгресс на основании Закона о контроле за экспортом вооружений – закона, уполномочивающего президентов США контролировать импорт и экспорт оборонных товаров и услуг.

Предлагаемая продажа включает экспорт товаров оборонного назначения, включая технические данные, и оборонные услуги в Украину.

Как отмечает издание, с 2015 по 2023 год США отправили в Украину товаров военного назначения на сумму около 1,6 миллиарда долларов. После инаугурации Трампа продажи вооружений и военных услуг были прекращены.

Что именно будет продано Киеву, не уточняется.

Заметим, что о выделении новых безвозмездных пакетов военной помощи речь не идет, а оружие Украина будет покупать за деньги.

С момента вступления Трампа в должность ни об одном новом пакете военной помощи объявлено не было, однако поставки оружия, санкционированные Джо Байденом, продолжали поступать.

Но поставки оружия временно прекращались после ссоры Трампа и президента Владимира Зеленского. Это решение США было принято без консультаций и информирования союзников.

СМИ утверждали, что глава Кремля Владимир Путин потребовал " немедленно прекратить помощь Украине " как условие для мирного соглашения. Но Трамп заметил, что такая тема вообще не поднималась.