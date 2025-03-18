СМИ узнали, какое условие для перемирия выставил Путин: что потребует от Трампа

Российский диктатор Владимир Путин потребовал приостановить все поставки оружия Украине на время месячного перемирия. Именно это и будет являться предпосылкой для подписания соглашения о прекращении огня.

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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и трех человек в Москве, ознакомленных с позицией России.

Отмечается, что минимальная цель — прекращение помощи хотя бы со стороны США, а максимальной — вообще от всех западных партнеров.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Европа "крайне неохотно соглашается" по такому требованию России, поскольку это рискует создать ситуацию, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, а Украина – нет.

При этом Путин требует остановить поставки временно и не прочь, чтобы они возобновились после заключения мирного соглашения, но в котором Украина должна согласиться на ограничение своего военного потенциала.

Издание напоминает, что во вторник Путин и Дональд Трамп намерены поговорить по телефону о прекращении войны в Украине, главной целью которой является 30-дневное перемирие, на которое уже согласился Киев.

Телефонный разговор Трампа и Путина: что известно

Сегодня, 18 марта, Путин и Трамп проведут переговоры о мире между Россией и Украиной. Вот что о них известно:

Телефонный разговор Путина и Трампа состоится в промежутке с 15:00 до 17:00 по Киеву.

Перед сегодняшним разговором с Путиным Трамп заявил, что "многие элементы мирного соглашения по Украине уже согласованы".

Фактически разговор Трампа и Путина будет посвящен разделу активов между РФ и Украиной.

Украина и США сделали важные шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины 11 марта были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.

США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине.

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины.

США обязались обсудить эти предложения с Россией.