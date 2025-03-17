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Трамп анонсировал переговоры с Путиным по разделу активов между РФ и Украиной: что известно
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что во вторник, 18 марта, планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу прекращения войны, а также обсудить вопросы территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.
Об этом Трамп сказал журналистам, передает Reuters.
По словам главы Белого дома, за эти выходные было проделано много работы.
"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы. Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, мы можем, возможно, мы не можем, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", — заявил Трамп.
На вопрос о том, какие уступки рассматриваются на переговорах о перемирии, президент США ответил, что продолжаются дискуссии по разделу определенных активов.
Он подчеркнул, что во время разговора с Путиным будут подняты вопросы территорий и электростанций.
"Мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях. Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами — и Украиной, и Россией. Мы уже говорим об этом, о распределении определенных активов", — подчеркнул глава Белого дома.
Есть шанс на возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины
Ранее Трамп сообщил, что вопросы оккупированных украинских земель и контроль над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.
"Мы обсуждали вопросы украинской земли, какие земли будут сохранены или потеряны, и все другие элементы финального соглашения. Есть еще большая электростанция (оккупированная РФ Запорожская атомная электростанция – ред.), кто ее получит. Кто получит то или иное. Это нелегкий процесс", — отметил Трамп.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи, что на переговорах в Саудовской Аравии обсуждался вопрос Запорожской АЭС.
"Сам этот момент, сама станция – это проблема для россиян, большая проблема. И она будет постоянно подниматься. То есть в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время – несколько лет. Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много денег, чтобы ее восстановить", – подчеркнул Зеленский.
Он признал, что для украинцев ЗАЭС – тоже проблема. "Потому что это наша станция. Потеряны деньги, упущенные возможности", — пояснил президент.
"Например, город Энергодар. Люди живут, дети учатся и так далее. То есть у них есть своя долгая жизнь. У них есть семьи. И нельзя просто сказать, например, вот вам станция, а город — это отдельно", — подчеркнул президент.
Вопрос территорий он называет самым сложным после прекращения огня.