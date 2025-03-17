Трамп анонсировал переговоры с Путиным по разделу активов между РФ и Украиной: что известно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что во вторник, 18 марта, планирует провести разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу прекращения войны, а также обсудить вопросы территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом Трамп сказал журналистам, передает Reuters.

По словам главы Белого дома, за эти выходные было проделано много работы.

"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы. Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Возможно, мы можем, возможно, мы не можем, но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", — заявил Трамп.

На вопрос о том, какие уступки рассматриваются на переговорах о перемирии, президент США ответил, что продолжаются дискуссии по разделу определенных активов.

Он подчеркнул, что во время разговора с Путиным будут подняты вопросы территорий и электростанций.

"Мы будем говорить о территориях. Мы будем говорить об электростанциях. Я думаю, что многое из этого уже обсуждается обеими сторонами — и Украиной, и Россией. Мы уже говорим об этом, о распределении определенных активов", — подчеркнул глава Белого дома.

Есть шанс на возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины

Ранее Трамп сообщил, что вопросы оккупированных украинских земель и контроль над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.

"Мы обсуждали вопросы украинской земли, какие земли будут сохранены или потеряны, и все другие элементы финального соглашения. Есть еще большая электростанция (оккупированная РФ Запорожская атомная электростанция – ред.), кто ее получит. Кто получит то или иное. Это нелегкий процесс", — отметил Трамп.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал слухи, что на переговорах в Саудовской Аравии обсуждался вопрос Запорожской АЭС.

"Сам этот момент, сама станция – это проблема для россиян, большая проблема. И она будет постоянно подниматься. То есть в принципе без Украины ее существование невозможно. Чтобы ее восстановить, нужны деньги и специалисты. И время – несколько лет. Дамбы нет, технической воды нет. Нужно много денег, чтобы ее восстановить", – подчеркнул Зеленский.

Он признал, что для украинцев ЗАЭС – тоже проблема. "Потому что это наша станция. Потеряны деньги, упущенные возможности", — пояснил президент.

"Например, город Энергодар. Люди живут, дети учатся и так далее. То есть у них есть своя долгая жизнь. У них есть семьи. И нельзя просто сказать, например, вот вам станция, а город — это отдельно", — подчеркнул президент.

Вопрос территорий он называет самым сложным после прекращения огня.