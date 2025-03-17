Трамп анонсував переговори з Путіним щодо поділу активів між РФ та Україною: що відомо

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив, що у вівторок, 18 березня, планує провести розмову з російським диктатором Володимиром Путіним щодо припинення війни, а також обговорити питання територій та "поділ певних активів" між РФ та Україною.

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Про це Трамп сказав журналістам, передає Reuters.

За словами очільника Білого дому, за ці вихідні було зроблено багато роботи.

"Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок. За вихідні було зроблено багато роботи. Ми хочемо побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, ми можемо, можливо, ми не можемо, але я думаю, що у нас є дуже хороші шанси", - заявив Трамп.

На запитання про те, які поступки розглядаються на переговорах про перемирʼя, президент США відповів, що тривають дискусії щодо «поділу певних активів».

Він підкреслив, що під час розмови з Путіним будуть порушені питання територій й електростанцій.

"Ми будемо говорити про території. Ми будемо говорити про електростанції. Я думаю, що багато з цього вже обговорюється обома сторонами - і Україною, і Росією. Ми вже говоримо про це, про розподіл певних активів", - наголосив очільник Білого дому.

Є шанс на повернення Запорізької АЕС під контроль України

Раніше Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню.

"Ми обговорювали питання української землі, які землі будуть збережені чи втрачені, та всі інші елементи фінальної угоди. Є ще велика електростанція (окупована РФ Запорізька атомна електростанція - ред.), хто її отримає. Хто отримає те чи інше. Це нелегкий процес", - зазначив Трамп.

Президент Володимир Зеленський прокоментував чутки, що серед іншого на переговорах у Саудівській Аравії обговорювалося питання Запорізької АЕС.

"Сам цей момент, сама станція – це проблема для росіян, велика проблема. І вона буде постійно порушуватися. Тобто в принципі без України її існування неможливе. Щоб її відновити, потрібні гроші й фахівці. І час – кілька років. Дамби немає, технічної води немає. Потрібно багато високовартісних процесів, щоб її відновити", – наголосив Зеленський

Він визнав, що для українців ЗАЕС – також проблема. "Бо це наша станція. Втрачені гроші, втрачені можливості", – пояснив президент.

"Наприклад, місто Енергодар. Люди живуть, діти навчаються і так далі. Тобто у них є своє довге життя. У них є сім'ї. І не можна просто сказати, наприклад, ось вам станція, а місто – то окремо", – підкреслив президент.

Питання територій він називає найскладнішим після питання припинення вогню.