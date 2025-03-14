Трамп поговорив з Путіним: просить зберегти життя ЗСУ в Курській області

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що у четвер, 13 березня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

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Про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social.

За його словами, саме зараз є "хороший шанс, що ця кривава війна нарешті може закінчитися".

"Вчора у нас були дуже хороші і продуктивні переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, і є дуже хороші шанси, що ця жахлива, кривава війна нарешті закінчиться", – зауважив президент США.

Трамп також заявив, що в цей момент тисячі українських військових начебто "повністю в оточенні" і перебувають у вразливому положенні, а тому він просив Путіна "пожаліти їх", ймовірно, маючи на увазі поточну ситуацію на Курщині.

"Я наполегливо просив президента Путіна пощадити їхні життя. Це була б жахлива різанина, якої не було з часів Другої світової війни. Боже, благослови їх усіх!" – написав очільник Білого дому.

Раніше Трамп заявив, що Путін зробив багатообіцяючу заяву про умови припинення вогню, однак вона не є повною.

Також Трамп повідомив, що питання окупованих українських земель та контролю над Запорізькою АЕС обговорюються в рамках мирних переговорів про припинення вогню.

Україна та США зробили важливі кроки до миру

В Саудівській Аравії під час переговорів за участю Сполучених Штатів і України 11 березня були зроблені значні кроки до встановлення тривалого миру в Україні.

Україна підтримала пропозицію США про запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою сторін і виконанням з боку Росії.

США підтвердили скасування паузи в обміні розвідданими та відновлення безпекової допомоги Україні.

Обидві делегації погодилися створити переговорні групи та розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який гарантуватиме довгострокову безпеку України.

США зобов’язалися обговорити ці пропозиції з Росією.