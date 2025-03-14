Трамп поговорил с Путиным: просит сохранить жизнь ВСУ в Курской области

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в четверг, 13 марта, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social.

По его словам, именно сейчас есть "хороший шанс, что эта кровавая война наконец-то может закончиться".

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится" — заметил президент США.

Трамп также заявил, что в этот момент тысячи украинских военных вроде бы как "полностью в окружении" и находятся в уязвимом положении, а потому он просил Путина "пожалеть их", вероятно имея в виду текущую ситуацию на Курщине.

"Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех!" — написал глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что Путин сделал многообещающее заявление об условиях прекращения огня, однако оно не является полным.

Также Трамп сообщил, что вопросы оккупированных украинских земель и контроль над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.

Украина и США сделали важные шаги к миру

В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины 11 марта были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.

Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.

США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине .

Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины.

США обязались обсудить эти предложения с Россией.