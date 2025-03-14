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Трамп поговорил с Путиным: просит сохранить жизнь ВСУ в Курской области
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в четверг, 13 марта, провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом Трамп написал на своей странице в Truth Social.
По его словам, именно сейчас есть "хороший шанс, что эта кровавая война наконец-то может закончиться".
"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится" — заметил президент США.
Трамп также заявил, что в этот момент тысячи украинских военных вроде бы как "полностью в окружении" и находятся в уязвимом положении, а потому он просил Путина "пожалеть их", вероятно имея в виду текущую ситуацию на Курщине.
"Я настойчиво просил президента Путина пощадить их жизнь. Это была бы ужасная резня, которой не было со времен Второй мировой войны. Боже, благослови их всех!" — написал глава Белого дома.
Ранее Трамп заявил, что Путин сделал многообещающее заявление об условиях прекращения огня, однако оно не является полным.
Также Трамп сообщил, что вопросы оккупированных украинских земель и контроль над Запорожской АЭС обсуждаются в рамках мирных переговоров о прекращении огня.
Украина и США сделали важные шаги к миру
В Саудовской Аравии во время переговоров с участием Соединенных Штатов и Украины 11 марта были сделаны значительные шаги к установлению продолжительного мира в Украине.
Украина поддержала предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон и исполнению со стороны России.
США подтвердили отмену паузы в обмене разведданными и возобновление безопасности помощи Украине .
Обе делегации согласились создать переговорные группы и начать переговоры для достижения устойчивого мира, гарантирующего долгосрочную безопасность Украины.
США обязались обсудить эти предложения с Россией.