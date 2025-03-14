- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Карта боевых действий в Украине на 14 марта 2025 года
Продолжается 1115-й день полномасштабной войны в Украине.
Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 марта 2025 г.
Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):
Новости войны в Украине
Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 103 авиаудара, сбросив 154 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 166 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2509 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гранов, Безруки Харьковской области; Покровск, Александрополь, Гродовка, Сухой Яр, Новопавловка, Зверево, Леонтовичи, Алексеевка, Воскресенка, Шевченко, Богатырь, Веселое, Свободное Поле, Новополь Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малая Токмачка, Запасное, Счастливое, Новоивановка, Лежин Запорожской области; Львов Херсонской области.
Последние новости с фронта сегодня
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один состав боеприпасов российских захватчиков.
На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки пять раз проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошевка.
На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Голубовки, Загрызового и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Торского, Ямполевки и в направлении Зеленой Долины, Григорьевки, Нового, Новомихайловки.
На Северском направлении наши защитники отразили семь штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Крымское и Дружба.
На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Александрополь, Тарасовка, Успеновка, Новоалександровка, Новосергеевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка.
На Новопавловском направлении враг пять раз тщетно пытался прорваться вблизи Константинополя и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении произошло восемь боеприкосновений с противником в районах населенных пунктов Новоселка, Ровнополь, Свободное Поле и Новополь.
На Ореховском направлении враг проводил 12 наступательных действий в районах Степного, Пятихаток, Щербаков, Каменского и в направлениях Новоандреевки и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 22 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиабомб, а также осуществил 203 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дроновна базе одного из государственных предприятий.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня