Карта боевых действий в Украине на 14 марта 2025 года

Продолжается 1115-й день полномасштабной войны в Украине .

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 14 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 146 боевых столкновений

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 103 авиаудара, сбросив 154 управляемых бомбы. Кроме этого, совершил около шести тысяч обстрелов, из них 166 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2509 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гранов, Безруки Харьковской области; Покровск, Александрополь, Гродовка, Сухой Яр, Новопавловка, Зверево, Леонтовичи, Алексеевка, Воскресенка, Шевченко, Богатырь, Веселое, Свободное Поле, Новополь Донецкой области; Железнодорожное, Гуляйполе, Новоандреевка, Малая Токмачка, Запасное, Счастливое, Новоивановка, Лежин Запорожской области; Львов Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один состав боеприпасов российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки пять раз проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошевка.

На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Голубовки, Загрызового и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Торского, Ямполевки и в направлении Зеленой Долины, Григорьевки, Нового, Новомихайловки.

На Северском направлении наши защитники отразили семь штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Крымское и Дружба.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лысовка, Котлино, Удачное, Александрополь, Тарасовка, Успеновка, Новоалександровка, Новосергеевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка.

На Новопавловском направлении враг пять раз тщетно пытался прорваться вблизи Константинополя и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении произошло восемь боеприкосновений с противником в районах населенных пунктов Новоселка, Ровнополь, Свободное Поле и Новополь.

На Ореховском направлении враг проводил 12 наступательных действий в районах Степного, Пятихаток, Щербаков, Каменского и в направлениях Новоандреевки и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 22 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиабомб, а также осуществил 203 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три из реактивных систем залпового огня.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дроновна базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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