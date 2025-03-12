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Потери врага по состоянию на 12 марта 2025 года – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1430 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1113-е сутки полномасштабной войны составляют 889 050 человек.
Потери России в войне на 12 марта 2025 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 марта потеряла:
- личного состава – около 889 050 (+1430) человек,
- танков ‒ 10 306 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21 430 (+7) ед,
- артиллерийских систем – 24 390 (+44) ед,
- РСЗО – 1314 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1103 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 912 (+111),
- крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 40 274 (+69) ед,
- специальная техника ‒ 3777 (+2) ед.
Пораженные воздушные цели врага на 12 марта – Воздушные силы
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- 98 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.
- 20 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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