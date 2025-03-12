Потери врага по состоянию на 12 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1430 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1113-е сутки полномасштабной войны составляют 889 050 человек.

Потери России в войне на 12 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 марта потеряла:

личного состава – около 889 050 (+1430) человек,

танков ‒ 10 306 (+3) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21 430 (+7) ед,

артиллерийских систем – 24 390 (+44) ед,

РСЗО – 1314 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1103 (+0) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 912 (+111),

крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 40 274 (+69) ед,

специальная техника ‒ 3777 (+2) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 12 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

98 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

20 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий по состоянию на сегодня .