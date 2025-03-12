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Потери врага по состоянию на 12 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1430 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1113-е сутки полномасштабной войны составляют 889 050 человек.

Потери России в войне на 12 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 12 марта потеряла:

  • личного состава – около 889 050 (+1430) человек,
  • танков ‒ 10 306 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21 430 (+7) ед,
  • артиллерийских систем – 24 390 (+44) ед,
  • РСЗО – 1314 (+1) ед,
  • средства ПВО ‒ 1103 (+0) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 331 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 28 912 (+111),
  • крылатые ракеты ‒ 3121 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки — 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 40 274 (+69) ед,
  • специальная техника ‒ 3777 (+2) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 12 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 12 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 98 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.
  • 20 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 12 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько