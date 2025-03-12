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Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1113-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 12 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 259 бойових зіткнень

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 74 авіаударів, скинувши 116 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч обстрілів, з них 156 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2285 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань, Гоптівка, Ветеринарне Харківської області; Часів Яр, Костянтинівка, Краматорськ, Торецьк, Звірове, Гродівка, Покровськ, Леонтовичі Донецької області; Новопіль, Гуляйполе, Новоданилівка Запорізької області; Корсунка, Вірівка, Матросівка, Бургунка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

На Харківському напрямку противник минулої доби вісім разів проводив наступальні дії в напрямках населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося 13 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Нової Кругляківки, Петропавлівки, Кучерівки, Богуславки та Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Чернещина, Греківка, Катеринівка, Ямполівка, Новомихайлівка, Нове та Зелена Долина.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили шість штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано 14 боєзіткнень у районах Майського, Часового Яру та Ступочок.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 32 атаки неподалік населених пунктів Біла Гора, Диліївка, Дачне, Дружба, Курдюмівка та Торецьк.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 68 штурмів агресора в районах населених пунктів Новоторецьке, Водяне Друге, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Зелене, Звірове, Леонтовичі, Сергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Надіївка, Преображенка, Богданівка, Олексіївка, Шевченко, Котлярівка, Улакли та Андріївка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог 18 разів марно намагався прорватися поблизу населених пунктів Костянтинополя, Привільного, Скудного, Вільного Поля та Бурлацького.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося 15 боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Зелене Поле, Новосілка та Новопіль.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог проводив дев’ять наступальних дій у напрямках населених пунктів Новоданилівка, Степове, П’ятихатки, Щербаки, Кам’янське та Лобкове.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог двічі атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 33 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 22 авіаційних ударів із застосуванням 28 керованих авіабомб, а також здійснив 280 артилерійських обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 12 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько