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Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за останню добу ліквідували 1430 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1113-ту добу повномасштабної війни становлять 889 050 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 березня втратила:

  • особового складу ‒ близько 889 050 (+1430) осіб,
  • танків ‒ 10 306 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21 430 (+7) од,
  • артилерійських систем – 24 390 (+44) од,
  • РСЗВ – 1314 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 912 (+111),
  • крилаті ракети ‒ 3121 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 40 274 (+69) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3777 (+2) од.
Фото 2 — Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.
  • 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Фото 3 — Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько