Втрати ворога станом на 12 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1430 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1113-ту добу повномасштабної війни становлять 889 050 осіб.

Втрати Росії у війні на 12 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 12 березня втратила:

особового складу ‒ близько 889 050 (+1430) осіб,

танків ‒ 10 306 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 21 430 (+7) од,

артилерійських систем – 24 390 (+44) од,

РСЗВ – 1314 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1103 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28 912 (+111),

крилаті ракети ‒ 3121 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 40 274 (+69) од,

спеціальна техніка ‒ 3777 (+2) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 12 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

98-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Рівненській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та Херсонській областях.

20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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