Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

Продолжается 1113-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 259 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 156 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2285 дронов-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Ветеринарное Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Торецк, Зверево, Гродовка, Покровск, Леонтовичи Донецкой области; Новополь, Гуляйполе, Новоданиловка Запорожской области; Корсунка, Веревка, Матросовка, Бургунка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник восемь раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

На Купянском направлении произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеривки, Богуславки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Чернещина, Грековка, Екатериновка, Ямполевка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина.

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменное.

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Майского, Часового Яра и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 32 атаки неподалеку от населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Дачное, Дружба, Курдюмовка и Торецк.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Водяное Второе, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надеевка, Преображенка, Богдан.

На Новопавловском направлении враг 18 раз тщетно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополя, Привольного, Бедного, Свободного Поля и Бурлацкого.

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоселка и Новополь.

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий по направлениям населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобковое.

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 33 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 22 авиационных удара с применением 28 управляемых авиабомб, а также совершил 280 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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