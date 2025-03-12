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Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

военные, война, ВСУ
Великая война длится три года. Фото: Генеральный штаб ВСУ/Facebook

Продолжается 1113-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 12 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года
Фото 3 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года
Фото 4 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года
Фото 5 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года
Фото 6 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года
Фото 7 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года
Фото 8 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года
Фото 9 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года
Фото 10 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года
Фото 11 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 259 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также 74 авиаудара, сбросив 116 управляемых бомб. Кроме этого, совершил более пяти тысяч обстрелов, из них 156 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2285 дронов-камикадзе.

Агресор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Гоптовка, Ветеринарное Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Краматорск, Торецк, Зверево, Гродовка, Покровск, Леонтовичи Донецкой области; Новополь, Гуляйполе, Новоданиловка Запорожской области; Корсунка, Веревка, Матросовка, Бургунка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

На Харьковском направлении противник восемь раз проводил наступательные действия в направлениях населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Фото 12 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Купянском направлении произошло 13 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Новой Кругляковки, Петропавловки, Кучеривки, Богуславки и Загрызового.

Фото 13 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Чернещина, Грековка, Екатериновка, Ямполевка, Новомихайловка, Новое и Зеленая Долина.

Фото 14 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Северском направлении наши защитники отразили шесть штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменное.

Фото 15 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Краматорском направлении зафиксировано 14 боестолкновений в районах Майского, Часового Яра и Ступочек.

Фото 16 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Торецком направлении враг совершил 32 атаки неподалеку от населенных пунктов Белая Гора, Дилиевка, Дачное, Дружба, Курдюмовка и Торецк.

Фото 17 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Новоторецкое, Водяное Второе, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Зеленое, Зверево, Леонтовичи, Сергеевка, Удачное, Новоалександровка, Надеевка, Преображенка, Богдан.

Фото 18 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Новопавловском направлении враг 18 раз тщетно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополя, Привольного, Бедного, Свободного Поля и Бурлацкого.

Фото 19 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Гуляйпольском направлении произошло 15 боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Новоселка и Новополь.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Ореховском направлении враг проводил девять наступательных действий по направлениям населенных пунктов Новоданиловка, Степное, Пятихатки, Щербаки, Каменское и Лобковое.

Фото 21 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Приднепровском направлении враг дважды атаковал в сторону позиций наших защитников, успеха не имел.

Фото 22 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 33 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 22 авиационных удара с применением 28 управляемых авиабомб, а также совершил 280 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять — из реактивных систем залпового огня.

Фото 23 — Карта боевых действий в Украине на 12 марта 2025 года

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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Автор:
Светлана Манько