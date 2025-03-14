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Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1115-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаударів, скинувши 154 керованих бомби. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 166 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2509 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань, Гранів, Безруки Харківської області; Покровськ, Олександропіль, Гродівка, Сухий Яр, Новопавлівка, Звірове, Леонтовичі, Олексіївка, Воскресенка, Шевченко, Багатир, Веселе, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Запасне, Щасливе, Новоіванівка, Лежине Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один склад боєприпасів російських загарбників.

На Харківському напрямку противник минулої доби п’ять разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка.

Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Дружба.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль, Вільне Поле та Новопіль.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог проводив 12 наступальних дій у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 22 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько