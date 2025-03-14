Карта бойових дій в Україні на 14 березня 2025 року

Триває 1115-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 14 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 103 авіаударів, скинувши 154 керованих бомби. Крім цього, здійснив близько шести тисяч обстрілів, з них 166 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2509 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Козача Лопань, Гранів, Безруки Харківської області; Покровськ, Олександропіль, Гродівка, Сухий Яр, Новопавлівка, Звірове, Леонтовичі, Олексіївка, Воскресенка, Шевченко, Багатир, Веселе, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новоандріївка, Мала Токмачка, Запасне, Щасливе, Новоіванівка, Лежине Запорізької області; Львове Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів та один склад боєприпасів російських загарбників.

На Харківському напрямку противник минулої доби п’ять разів проводив наступальні дії у бік населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та Дорошівка.

На Куп’янському напрямку відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Голубівки, Загризового та Богуславки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів. Намагався просунутися вперед поблизу Торського, Ямполівки та в напрямку Зеленої Долини, Григорівки, Нового, Новомихайлівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили сім штурмів окупаційних військ поблизу населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано одне боєзіткнення у районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 14 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Дружба.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Удачне, Олександропіль, Тарасівка, Успенівка, Новоолександрівка, Новосергіївка, Котлярівка, Олексіївка, Андріївка.

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів марно намагався прорватися поблизу Костянтинополя та Бурлацького.

На Гуляйпільському напрямку відбулося вісім боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Новосілка, Рівнопіль, Вільне Поле та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог проводив 12 наступальних дій у районах Степового, П’ятихаток, Щербаків, Кам’янського та в напрямках Новоандріївки і Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 22 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також здійснив 203 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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