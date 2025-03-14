Трамп усилил давление на РФ: США прекратили транзакции в энергетике с российскими банками для западных компаний

США запретили зарубежным компаниям производить расчеты за энергоресурсы России через подсанкционные банки. Это означает, что европейские страны не могут больше покупать нефть из России без санкций США.

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Об этом сообщает "Голос Америки".

США не продлили лицензию на покупку российской нефти зарубежными компаниями

Отмечается, что Минфин США сообщил, что 12 марта истек срок действия "лицензии", позволявшей российским банкам осуществлять финансовые операции в энергетическом секторе, несмотря на санкции. Администрация Дональда Трампа пока не продлила ее действие.

Генеральная лицензия 8L обеспечивала исключение из санкций, введенных США против России после полномасштабного вторжения в Украину. Она касалась транзакций с природным газом, нефтью и нефтепродуктами, углем, ураном. Практически генеральная лицензия дозволяла русским банкам обрабатывать платежи за русские энергоносители.

В последний раз она была продлена 10 января 2025 года администрацией Джо Байдена на 60 дней, чтобы разрешить транзакции в энергетике, поскольку большинство финансовых операций с российскими банками находились под санкциями. В тот же месяц США существенно расширили санкции против так называемого "теневого" флота России, занимавшегося нелегальной продажей нефти в обход международных ограничений.

В список банков, получавших выгоду от этой лицензии, входили Сбербанк России, ВТБ, Внешэкономбанк, Банк Санкт-Петербурга, Зенит, Альфа-Банк и Центробанк РФ.

Лицензия также разрешала российским банкам обрабатывать европейские платежи за экспорт нефти. Если администрация Трампа не восстановит ее, это может ограничить возможности России продавать нефть на международном рынке.

Санкции как метод давления на РФ

Корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоренс со ссылкой на источники сообщил в X, что решение не продлевать лицензию является "переговорной тактикой", направленной на то, чтобы РФ согласилась на прекращение огня.

Ранее сообщалось, что США разрабатывают план потенциального ослабление санкций против России, поскольку Дональд Трамп стремится возобновить связи с Москвой и остановить войну в Украине.

США готовы были обсуждать постепенное снятие санкций с России в рамках переговоров по прекращению войны в Украине. Этот вопрос стал одним из ключевых во время встречи представителей США и РФ, состоявшейся в Саудовской Аравии.

Министр финансов США Скотт Бессент ранее заявил, что Вашингтон готов к решительным действиям, включая санкции в отношении российских энергоносителей, если это поможет остановить войну. Сам Трамп также грозил России новыми санкциями и пошлинами, чтобы заставить Кремль пойти на переговоры.

Заметим, что 27 февраля Трамп объявил о продлении срока действия санкций, ранее введенных против России за вторжение в Украину еще на год.