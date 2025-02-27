Трамп на год продлил санкции против РФ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о продлении срока действия санкций, введенных ранее против России за вторжение в Украину еще на год.

Об этом говорится в официальном сообщении президента, размещенном в Федеральном реестре США.

"Согласно разделу 202(d) Национального закона о чрезвычайных ситуациях (50 USC 1622(d)), я продлеваю на один год действие чрезвычайного положения, объявленного исполнительным приказом 13660",- говорится в документе.

19 февраля Соединенные Штаты готовы были обсуждать постепенное снятие санкций с России в рамках переговоров по прекращению войны в Украине.

Этот вопрос стал одним из ключевых во время встречи представителей США и РФ, состоявшейся в Саудовской Аравии.