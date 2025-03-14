Трамп посилив тиск на РФ: США припинили транзакції в енергетиці з російськими банками для західних компаній

США заборонили закордонним компаніям проводити розрахунки за енергоресурси Росії через підсанкційні банки. Це означає, що європейські країни більше не можуть купувати нафту з Росії без санкцій США.

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Про це інформує "Голос Америки".

США не продовжили ліцензію на купівлю російської нафти закордонними компаніями

Зазначається, що Мінфін США повідомив, що 12 березня завершився термін дії "ліцензії", яка дозволяла російським банкам здійснювати фінансові операції в енергетичному секторі, попри санкції. Адміністрація Дональда Трампа наразі не продовжила її дію.

Генеральна ліцензія 8L забезпечувала виняток із санкцій, запроваджених США проти Росії після повномасштабного вторгнення в Україну. Вона стосувалася транзакцій з природним газом, нафтою й нафтопродуктами, вугіллям, ураном. Фактично генеральна ліцензія дозволяла російським банкам обробляти платежі за російські енергоносії.

Востаннє вона була подовжена 10 січня 2025 року адміністрацією Джо Байдена на 60 днів, щоб дозволити транзакції в енергетиці, оскільки більшість фінансових операцій із російськими банками перебували під санкціями. Того ж місяця США суттєво розширили санкції проти так званого "тіньового" флоту Росії, який займався нелегальним продажем нафти в обхід міжнародних обмежень.

До списку банків, які отримували вигоду від цієї ліцензії, входили Сбєрбанк Росії, ВТБ, Внєшекономбанк, Банк Санкт-Петербурга, банк Зеніт, Альфа-Банк та Центробанк РФ.

Ліцензія також дозволяла російським банкам обробляти європейські платежі за експорт нафти. Якщо адміністрація Трампа не поновить її, це може суттєво обмежити можливості Росії продавати нафту на міжнародному ринку.

Санкції, як метод тиску на РФ

Кореспондент Fox News у Білому домі Едвард Лоренс із посиланням на джерела повідомив у X, що рішення не продовжувати ліцензію є "переговорною тактикою", спрямованою на те, щоб РФ погодилася на припинення вогню.

Раніше повідомлялося, що США розробляють план потенційного послаблення санкцій проти Росії, оскільки Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з Москвою і зупинити війну в Україні.

США готові були обговорювати поступове зняття санкцій з Росії в рамках переговорів щодо припинення війни в Україні. Це питання стало одним із ключових під час зустрічі представників США та РФ, яка відбулася у Саудівській Аравії.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше заявив, що Вашингтон готовий до рішучих дій, включно із санкціями щодо російських енергоносіїв, якщо це допоможе зупинити війну. Сам Трамп також грозив Росії новими санкціями та митами, щоб змусити Кремль піти на переговори.

Зауважимо, що 27 лютого Трамп оголосив про продовження терміну дії санкцій,запроваджених раніше проти Росії за вторгнення в Україну ще на рік.