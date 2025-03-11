Санкції США слабшають: Росія нарощує морські поставки сирої нафти – Bloomberg

Санкції США щодо російського нафтового танкерного флоту втрачають вплив, оскільки група суден із чорного списку вперше за більше ніж рік завантажила вантажі для збільшення поставок сирої нафти з Росії.

Про це інформує Bloomberg.

Про санкції

Зазначається, що санкції США, спрямовані на обмеження можливостей Москви транспортувати нафту та фінансувати війну в Україні, відігравали важливу роль. Однак нещодавно три судна з чорного списку завантажили вантажі з російського флагманського класу Pacific і вийшли з головного порту країни. Супутникові знімки свідчать про те, що інші судна також покидають якорні стоянки біля порту Находка, де вони простояли після введення санкцій.

Москві вдалося обійти санкції, створивши величезний флот танкерів, що належать маловідомим компаніям. Це дозволяє Росії продовжувати постачання нафти, незважаючи на обмеження. Санкції були посилені в січні, коли було внесено в чорний список ще 161 судно. Хоча це спершу зупинило нафтові потоки, зміна адміністрації США та політика президента Трампа можуть призвести до ослаблення обмежень, що відкриває можливості для збільшення постачання російської нафти, пише Bloomberg.

Про нафту

Потоки сирої нафти з усіх російських портів за чотири тижні до 9 березня збільшилися на близько 300 тис. барелів на день, досягнувши 3,37 млн барелів — найвищого рівня з листопада 2022 року.

Зазначається, що до введення санкцій Байдена в січні 2023 року близько 60% російської арктичної нафти експортувалося до Індії. Однак після санкцій вантажі не доставляються до Індії, а таємно перекидаються на інші судна біля Оману, з подальшим напрямком до Китаю.

Після введення санкцій 10 січня майже всі 15 мільйонів барелів російської арктичної нафти відправлені в довші рейси, ніж планувалося, затримуючи нафту в морі на кілька місяців. Згідно з даними судноплавства, два танкери прямують до сирійського порту Баніас, але жоден з них ще не досяг своєї мети, щоб підтвердити точність цієї інформації.

Після останньої заборони лише вісім з 22 вантажів сахалінської нафти було доставлено до Тихого океану. Три з них були збережені в резервуарах порту Яншань, неподалік від Шанхаю, хоча цей об'єкт не пов'язаний з нафтопереробними заводами Китаю, що може свідчити про спробу приховати справжнє походження нафти.

Танкери продовжують перевантажувати вантажі на інші судна в затоці Находка, і, за даними відстеження та супутниковими зображеннями, цього місяця відбулося принаймні три такі операції. Однак навіть після передачі вантажів, їх вивантаження в Тихому океані залишається складним.

Агентство пов'язує ці зміни з політикою нового президента США Дональда Трампа, який заявив про намір якнайшвидше завершити російсько-українську війну, що може призвести до пом'якшення санкцій щодо торгівлі російською нафтою. Згідно з даними, після посилення санкцій Байденом основним покупцем російської нафти став Китай, а не Індія.

Нагадаємо, що експорт сирої нафти зі США до Індії минулого місяця досяг найвищого рівня за останні два роки, оскільки нафтопереробні заводи в країні шукали альтернативні джерела постачання після посилення санкцій США щодо російських виробників і танкерів