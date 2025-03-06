На тлі санкцій проти РФ експорт сирої нафти з США до Індії у лютому досяг дворічного максимуму

Експорт сирої нафти зі США до Індії минулого місяця досяг найвищого рівня за останні два роки, оскільки нафтопереробні заводи в країні шукали альтернативні джерела постачання після посилення санкцій США щодо російських виробників і танкерів.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними відстеження судів Kpler, у лютому США експортували близько 357 000 барелів на день сирої нафти до Індії, третього за величиною імпортера та споживача нафти у світі. Це порівняно з експортом близько 221 000 барелів на день минулого року.

Зростання експорту до Індії підкреслює, як численні санкції, запроваджені Вашингтоном з жовтня щодо судів та компаній, які займаються нафтою з Ірану та Росії, підривають торгівлю з основними імпортерами їхньої сировини.

Минулого місяця Індія заявила, що її закупівлі енергоносіїв у США можуть у найближчому майбутньому зрости до 25 мільярдів доларів із 15 мільярдів доларів минулого року.

"Індійські нафтопереробні заводи намагаються диверсифікувати свої поставки сирої нафти, особливо легкої малосірчистої нафти. Санкції проти російських судів, які нещодавно були введені, тільки підштовхнули індійських покупців звернути свій погляд в інші місця", — сказав Рохіт Ратод, старший аналітик компанії Vortexa, яка відстежує рух суден.

За даними, близько 80% сирої нафти, що експортується в Індію, склала легка малосірчиста нафта марки West Texas Intermediate-Midland. Серед найбільших покупців — Indian Oil Corp, Reliance Industries і Bharat Petroleum Corp. У той час як лідерами продажів у США були виробник нафти Occidental Petroleum, Exxon Mobil та торговий дім Gunvor.

У лютому США також експортували рекордні 656 000 барелів сирої нафти до Південної Кореї, оскільки 10-відсотковий тариф на американську нафту, запроваджений Китаєм, перенаправив потоки. При цьому експорт до Китаю зі США скоротився до 76 000 барелів на день, що є одним із найнижчих показників за останні п'ять років.

Нагадаємо, ціни на нафту продовжили падіння 4 березня після повідомлень про те, що ОПЕК+ продовжить заплановане збільшення видобутку в квітні, ринки готуються до впливу мит США на Канаду, Мексику і Китай та рішення Дональда Трампа щодо призупинення військової допомоги Україні.