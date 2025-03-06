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На фоне санкций против РФ экспорт сырой нефти из США в Индию в феврале достиг двухлетнего максимума

танкер
Экспорт нефти из США в Индию достиг максимума. Фото: freepik

Экспорт сырой нефти из США в Индию в прошлом месяце достиг наивысшего уровня за последние два года, поскольку нефтеперерабатывающие заводы в стране искали альтернативные источники поставок после ужесточения санкций США в отношении российских производителей и танкеров.

Об этом сообщает агентство R euters.

По данным отслеживания судов Kpler, в феврале США экспортировали около 357 000 баррелей в день сырой нефти в Индию, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире. Это по сравнению с экспортом около 221 000 баррелей в день в прошлом году.

Рост экспорта в Индию подчеркивает, как многочисленные санкции, введенные Вашингтоном с октября в отношении судов и компаний, занимающихся нефтью из Ирана и России, подрывают торговлю с основными импортерами их сырья.

В прошлом месяце Индия заявила, что ее закупки энергоносителей у США могут в ближайшем будущем возрасти до 25 миллиардов долларов с 15 миллиардов долларов в прошлом году.

"Индийские нефтеперерабатывающие заводы пытаются диверсифицировать свои поставки сырой нефти, особенно легкой малосернистой нефти. Санкции против российских судов, которые недавно были введены, только подтолкнули индийских покупателей обратить свой взгляд в другие места", — сказал Рохит Ратод, старший аналитик компании Vortex.

По данным, около 80% экспортируемой в Индию сырой нефти составила легкая малосернистая нефть марки West Texas Intermediate-Midland. Среди крупнейших покупателей – Indian Oil Corp, Reliance Industries и Bharat Petroleum Corp. В то время как лидерами продаж в США являлись производитель нефти Occidental Petroleum, Exxon Mobil и торговый дом Gunvor.

В феврале США также экспортировали рекордные 656 000 баррелей сырой нефти в Южную Корею, поскольку 10-процентный тариф на американскую нефть, введенный Китаем, перенаправил потоки. При этом экспорт в Китай из США сократился до 76 000 баррелей в день, что является одним из самых низких показателей за последние пять лет.

Напомним, цены на нефть продолжили падение 4 марта после сообщений о том, что ОПЕК+ продолжит запланированное увеличение добычи в апреле, рынки готовятся к влиянию пошлин США на Канаду, Мексику и Китай и решению Дональда Трампа по приостановке военной помощи Украине.

Автор:
Татьяна Ковальчук