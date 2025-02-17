Нефть подорожала на фоне возможных мирных переговоров между Украиной и РФ

Цены на нефть отреагировали на сообщения о возможных мирных переговорах между Россией и Украиной, которые могут повлиять на объем поставок и санкционную политику.

Об этом пишет Reuters.

В понедельник фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 7 центов, до 74,81 доллара за баррель, в то время как американская нефть West Texas Intermediate осталась на уровне 70,75 доллара за баррель.

Рынок внимательно следит за переговорами, инициированными администрацией президента США Дональдом Трампом, обсуждая возможность прекращения войны в Украине.

По словам старшего рыночного аналитика Phillip Nova Приянки Сачдевы, в случае достижения договоренностей и ослабления санкций, больше российской нефти может выйти на мировые рынки, что способно негативно повлиять на цены. Однако эксперт также отмечает, что в целом перспективы спроса на нефть остаются стабильными.

Санкции США и ЕС, наложенные на российский нефтяной сектор, существенно ограничили поставки энергоресурсов, что повлияло на мировой рынок. В то же время определенное давление на нефтяные котировки создает вероятность глобальной торговой войны, поскольку на прошлой неделе Дональд Трамп поручил пересмотреть систему взаимных пошлин против стран, облагающих американские товары дополнительными тарифами.

Отмечается, что, несмотря на неопределенность ситуации на рынке, энергетические компании США продолжают наращивать добычу. По данным Baker Hughes, количество нефтяных и газовых буровых установок в США выросло третью неделю подряд – до 588 единиц по состоянию на 14 февраля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может в ближайшее время встретиться с Владимиром Путиным для обсуждения возможностей завершения войны. Ожидается, что первые переговоры между США и Россией состоятся в Саудовской Аравии в ближайшие дни. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что в любых реальных переговорах примут участие не только Вашингтон и Москва, но и Украина и Европа.