Нефть прекратила трехнедельное падение на фоне отсрочки пошлин Трампа и начала дорожать

14 февраля цены на нефть выросли из-за повышенного спроса на топливо и отложения планов США по новым тарифам до апреля. Эксперты считают, что это даст больше времени, чтобы избежать торговой войны.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что по состоянию на 12.15 фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 39 центов, или на 0,5%, до 75,41 доллара за баррель. Нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 28 центов, или 0,4%, до 71,57 доллара.

Президент США Дональд Трамп приказал официальным лицам изучить возможность взаимных пошлин против стран, облагающих пошлинами американские товары, и вернуть рекомендации до 1 апреля. Это позволяет избежать немедленного ввода тарифов и дает время для переговоров.

"Позитивное развитие торгового фронта в свете задержек пошлин США прокладывает путь к некоторому возобновлению цен на нефть сегодня утром, поскольку среда риска нагревается до перспектив дальнейшего достижения торгового консенсуса", — сказал рыночный стратег IG Йеп Джун Ронг.

Он добавил, что повышение цен на нефть может быть ограничено, поскольку участники рынка должны осознать перспективы возвращения российских поставок на рынок на фоне потенциальных украинско-российских мирных переговоров.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), российский экспорт нефти может быть сохранен, если будет найден способ обойти последний пакет санкций США, в последнее время в январе российское произведение нефти незначительно выросло.

В то же время, мировой спрос на нефть вырос до 103,4 миллиона баррелей в сутки, что на 1,4 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с прошлым годом, сообщили в пятницу аналитики JPMorgan.

Напомним, 10 февраля сообщалось, что нефть в мире дешевеет третью неделю подряд, поскольку инвесторы обеспокоены возобновлением тарифной войны между Китаем и США. Эксперты прогнозируют, что в ближайшее время нефтяные рынки будут нестабильными.