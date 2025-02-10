Цены на нефть выросли на фоне возможных новых тарифов США

Цены на нефть неожиданно выросли в понедельник, 10 февраля, на фоне планов президента США Дональда Трампа ввести новые тарифы на весь импорт стали и алюминия, которые могут снизить глобальный экономический рост и спрос на энергоносители.

Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 51 цент, это составляет 0,7%, до 75,17 доллара за баррель, тогда как нефть WTI (West Texas Intermediate) стоила 71,45 доллара за баррель, что больше на 45 центов, или 0,6%. На прошлой неделе рынок опубликовал третье подряд недельное падение из-за опасений глобальной торговой войны.

Как отмечает издание, в воскресенье, 9 февраля, Трамп заявил, что США достигают прогресса с Россией, чтобы прекратить войну в Украине, но не предоставил подробностей каких-либо контактов, которые он имел с президентом РФ. Санкции, введенные против российской торговли нефтью 10 января, привели к перерыву поставок Москвы ее главным клиентам: Китаю и Индии. На прошлой неделе Вашингтон также усилил давление на Иран, когда Министерство финансов США ввело новые санкции против нескольких человек и танкеров, помогающих доставлять миллионы баррелей иранской сырой нефти в Китай.

Санкции против Ирана и неспособность достичь ядерного соглашения являются потенциальными рисками для цен на нефть, даже несмотря на то, что политика Трампа направлена на снижение цен на энергоносители.

Аналитики Citi прогнозируют, что во второй половине 2025 года Brent будет составлять от 60 до 65 долларов за баррель, поскольку Трамп будет настойчивым в своем желании снизить цены на энергоносители, и в конечном итоге он будет оказывать медвежье влияние на рынок нефти.

Новые таможенные угрозы Трампа

10 февраля Дональд Трамп сообщил, что намерен ввести пошлину в размере 25% на всю сталь и алюминий, поставляемые в Соединенные Штаты другими странами, а также о дополнительных тарифах на другую продукцию.

США с 1 февраля ввели пошлину в размере 25% на импорт из Канады и Мексики, а также 10% на товары из Китая. За прошлый год на эти три страны приходилось 40% импорта в США. Кроме того, у Канады и Мексики тесные экономические связи с США – ежедневно границы трех стран пересекают товары на 2 млрд долларов. Канада, Мексика и Китай уже пообещали ответить на новые высокие тарифы на свой экспорт.

Соответствующие тарифы Китая на некоторые экспортные товары США должны вступить в силу в понедельник, 10 февраля, но, как пишет Reuters, пока нет никаких признаков прогресса между Пекином и Вашингтоном. Трейдеры нефти и газа требуют от Пекина отказа от импорта сырого и сжиженного газа из США.