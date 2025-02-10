Ціни на нафту зросли на тлі можливих нових тарифів США

Ціни на нафту несподівано зросли в понеділок, 10 лютого, на тлі планів президента США Дональда Трампа запровадити нові тарифи на весь імпорт сталі та алюмінію, які можуть знизити глобальне економічне зростання і попит на енергоносії.

Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що ф'ючерси на нафту марки Brent піднялися на 51 цент, це дорівнює 0,7%, до 75,17 долара за барель, тоді як нафта WTI (West Texas Intermediate) коштувала 71,45 долара за барель, що більше на 45 центів, або 0,6%. Минулого тижня ринок опублікував третє поспіль тижневе падіння через побоювання щодо глобальної торговельної війни.

Як зазначає видання, у неділю, 9 лютого, Трамп заявив, що США досягають прогресу з Росією, щоб припинити війну в Україні, але не надав подробиць будь-яких контактів, які він мав з президентом РФ. Санкції, введені проти російської торгівлі нафтою 10 січня, призвели до перерви постачання Москви її головним клієнтам: Китаю та Індії. Минулого тижня Вашингтон також посилив тиск на Іран, коли Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти кількох осіб і танкерів, які допомагають доставляти мільйони барелів іранської сирої нафти до Китаю.

Санкції проти Ірану та нездатність досягти ядерної угоди є потенційними ризиками для цін на нафту, навіть попри те, що політика Трампа спрямована на зниження цін на енергоносії.

Аналітики Citi прогнозують, що в другій половині 2025 року Brent становитиме від 60 до 65 доларів за барель, оскільки Трамп буде наполегливим у своєму бажанні знизити ціни на енергоносії, і в кінцевому підсумку він матиме ведмежий вплив на ринок нафти.

Нові митні погрози Трампа

10 лютого Дональд Трамп повідомив, що збирається запровадити мито у розмірі 25% на всю сталь та алюміній, що поставляються до Сполучених Штатів іншими країнами, а також про додаткові тарифи на іншу продукцію.

США з 1 лютого запровадили мито у розмірі 25% на імпорт із Канади та Мексики, а також 10% – на товари з Китаю. За минулий рік на ці три країни припадало 40% імпорту до США. Крім того, Канада та Мексика мають тісні економічні зв'язки зі США – щоденно кордони трьох країн перетинають товари на 2 млрд доларів. Канада, Мексика і Китай вже пообіцяли відповісти на нові високі тарифи на свій експорт.

Відповідні тарифи Китаю на деякі експортні товари США мають набути чинності в понеділок, 10 лютого, але, як пише Reuters, поки немає жодних ознак прогресу між Пекіном і Вашингтоном. Трейдери нафти і газу вимагають від Пекіна відмови від імпорту сирого та зрідженого природного газу з США.