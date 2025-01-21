Трамп поставив ЄС ультиматум: купувати більше нафти і газу у США, щоб уникнути мит

Президент США Дональд Трамп закликав Європейський Союз купувати більше американської нафти і газу, аби уникнути запровадження митних тарифів.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Єдине, що вони можуть зробити швидко, це купити нашу нафту і газ. У разі відмови, ми виправимо це за допомогою мит", - підкреслив Трамп.

Як пише видання, Європейський Союз розглядає можливість купувати більше американських енергоресурсів. Минулого року президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висунула ідею про те, що імпорт із США може замінити споживання блоком російського скрапленого газу.

Але у короткостроковій перспективі США не можуть збільшити експорт скрапленого газу, адже він продається за довгостроковими контрактами, а на будівництво належної інфраструктури знадобляться роки.

Bloomberg нагадує, що Трамп планує розвивати видобуток нафти та газу, оголосивши надзвичайний стан в енергетиці та скасувавши заборону на оренду морських нафтогазових родовищ, яка фактично блокувала буріння в більшості прибережних вод США. Президент також скасував заборону на затвердження нових заводів з експорту СПГ, накладену адміністрацією Джо Байдена.

"Ми плануємо заробити багато грошей на енергетиці", — сказав Трамп одразу після вступу на посаду.

ЄС готовий до переговорів щодо торгівлі зі США

Євросоюз готовий вести торговельні переговори з американською стороною, буде на них захищати свої інтереси, заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Наш перший пріоритет - взаємодіяти на ранньому етапі, обговорювати спільні інтереси та бути готовими до перемовин", - сказала фон дер Ляєн.

Вона додала, що ЄС буде завжди відстоювати свої принципи та захищати свої інтереси.

Фон дер Ляєн також зазначила, що економіки США і ЄС "тісно інтегровані".

Нагадаємо, уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

Як підкреслили в Єврокомісії, зупинка транзиту російського газу територією України не вплинула ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.