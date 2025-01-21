Фіцо розглядає транзит російського газу через Туреччину

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо обговорив можливість постачання російського газу через Туреччину з президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, який запевнив у готовності Анкари сприяти переговорам із Москвою.

Про це повідомляє Bloomberg.

Словаччина у пошуках альтернативи

Глава Словаччини розглядає альтернативні шляхи постачання російського газу після припинення його транзиту через Україну на початку року.

Зазначається, що державна газова компанія Slovensky Plynarensky Priemysel AS залишається однією з небагатьох у Центральній Європі, що зберегла довгостроковий контракт із російським ПАТ "Газпром".

Туреччина висловила готовність вести переговори зі Словаччиною та Росією, щоб знайти рішення.

"Давайте зробимо крок", - сказав Ердоган під час спільної прес-конференції в Анкарі в понеділок, додавши, що турецький міністр закордонних справ зв'яжеться з російським, а він поговорить з президентом Володимиром Путіним.

Фіцо вважає, що альтернативним варіантом може стати транспортування російського газу до Словаччини через газопровід "Турецький потік" через Болгарію, Румунію та Угорщину.

Однак він не уточнив деталей щодо можливого рішення або обсягів постачання.

"Російські партнери повинні взяти участь і підтвердити, чи готові вони збільшити обсяги цього газу, щоб доставити його до території Словаччини",— заявив він.

Фіцо додав, що наступного тижня міністр економіки Словаччини вирушить до Туреччини для обговорення цього питання.

Про припинення транзиту газу

З 7:00 1 січня газотранспортна система України припинила транспортування російського природного газу. Інфраструктура газотранспортної системи була заздалегідь підготовлена до роботи в режимі нульового транзиту та забезпечення надійного газопостачання для українських споживачів.

Додамо, що до 31 грудня 2024 року Україна мала діючий контракт з російським "Газпромом" на прокачку газу. Продовжувати його українська сторона відмовилася з політичних причин. Це, зокрема, спричинило оголошення надзвичайного стан у Молдові, яка мала ще майже два роки отримувати російський газ для подальшого вироблення електроенергії на електростанції на території невизнаного Придністров'я.

В свою чергу, Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії Україні та скоротити допомогу біженцям через зупинку транзиту газу.

Державний оператор системи передачі електроенергії Словаччини SEPS підтвердив, що забезпечить постачання електроенергії Україні, попри позицію Фіцо.