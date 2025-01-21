Фицо рассматривает транзит российского газа через Турцию

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил возможность поставки российского газа через Турцию с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заверившим в готовности Анкары содействовать переговорам с Москвой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Словакия в поисках альтернативы

Глава Словакии рассматривает альтернативные пути поставок российского газа после прекращения его транзита через Украину в начале года.

Отмечается, что государственная газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysl AS остается одной из немногих в Центральной Европе, сохранившей долгосрочный контракт с российским ОАО "Газпром".

Турция выразила готовность вести переговоры со Словакией и Россией, чтобы найти решение.

"Давайте сделаем шаг", — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции в Анкаре в понедельник, добавив, что турецкий министр иностранных дел свяжется с российским, а он поговорит с президентом Владимиром Путиным.

Фицо считает, что альтернативным вариантом может стать транспортировка российского газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток" через Болгарию, Румынию и Венгрию.

Однако он не уточнил детали относительно возможного решения или объемов поставки.

"Российские партнеры должны принять участие и подтвердить, готовы ли они увеличить объемы этого газа, чтобы доставить его на территорию Словакии",— заявил он.

Фицо добавил, что на следующей неделе министр экономики Словакии отправится в Турцию для обсуждения этого вопроса.

О прекращении транзита газа

С 7:00 1 января газотранспортная система Украины прекратила транспортировку российского природного газа. Инфраструктура газотранспортной системы была предварительно подготовлена для работы в режиме нулевого транзита и обеспечения надежного газоснабжения для украинских потребителей.

Добавим, что до 31 декабря 2024 года у Украины был действующий контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа. Продолжать его украинская сторона отказалась по политическим причинам. Это, в частности, повлекло за собой объявление чрезвычайного положения в Молдове, которая должна была еще почти два года получать российский газ для дальнейшей выработки электроэнергии на электростанции на территории непризнанного Приднестровья .

В свою очередь, Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь беженцам из-за остановки транзита газа.

Государственный оператор системы передачи электроэнергии Словакии SEPS подтвердил, что обеспечит поставки электроэнергии Украине, несмотря на позицию Фицо.