Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,16

+0,03

EUR

43,50

+0,13

Наличный курс:

USD

42,64

42,60

EUR

44,30

44,10

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фицо рассматривает транзит российского газа через Турцию

Фицо рассматривает транзит российского газа через Турцию
Фицо рассматривает альтернативные пути поставки российского газа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обсудил возможность поставки российского газа через Турцию с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, заверившим в готовности Анкары содействовать переговорам с Москвой.

Об этом сообщает Bloomberg.

Словакия в поисках альтернативы

Глава Словакии рассматривает альтернативные пути поставок российского газа после прекращения его транзита через Украину в начале года.

Отмечается, что государственная газовая компания Slovensky Plynarensky Priemysl AS остается одной из немногих в Центральной Европе, сохранившей долгосрочный контракт с российским ОАО "Газпром".

Турция выразила готовность вести переговоры со Словакией и Россией, чтобы найти решение.

"Давайте сделаем шаг", — сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции в Анкаре в понедельник, добавив, что турецкий министр иностранных дел свяжется с российским, а он поговорит с президентом Владимиром Путиным.

Фицо считает, что альтернативным вариантом может стать транспортировка российского газа в Словакию через газопровод "Турецкий поток" через Болгарию, Румынию и Венгрию.

Однако он не уточнил детали относительно возможного решения или объемов поставки.

"Российские партнеры должны принять участие и подтвердить, готовы ли они увеличить объемы этого газа, чтобы доставить его на территорию Словакии",— заявил он.

Фицо добавил, что на следующей неделе министр экономики Словакии отправится в Турцию для обсуждения этого вопроса.

О прекращении транзита газа

С 7:00 1 января газотранспортная система Украины прекратила транспортировку российского природного газа.  Инфраструктура газотранспортной системы была предварительно подготовлена для работы в режиме нулевого транзита и обеспечения надежного газоснабжения для украинских потребителей.

Добавим, что до 31 декабря 2024 года у Украины был действующий контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа. Продолжать его украинская сторона отказалась по политическим причинам. Это, в частности, повлекло за собой объявление чрезвычайного положения в Молдове, которая должна была еще почти два года получать российский газ для дальнейшей выработки электроэнергии на электростанции на территории непризнанного Приднестровья .

В свою очередь, Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь беженцам из-за остановки транзита газа.

Государственный оператор системы передачи электроэнергии Словакии SEPS подтвердил, что обеспечит поставки электроэнергии Украине, несмотря на позицию Фицо.

Автор:
Ольга Опенько