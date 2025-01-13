Украина с 1 января 2025 года прекратила транзит российского природного газа после более 50 лет транспортировки газа из России в Европу. Завершение транзита было ожидаемым и востребованным со стороны многих граждан Украины.

Казалось странным, когда страна ведет полномасштабную войну с Россией и вместе с тем транспортирует российский природный газ, разрешаюсь агрессору зарабатывать миллиарды долларов для финансирования войны ежегодно. Тем не менее, 1 января ситуация кардинально изменилась и Украина смогла завершить эпоху транзита российского газа.

Отдельные эксперты прогнозировали существенные проблемы для украинской газотранспортной системы при отсутствии транзита. Отмечалось, что газотранспортная система Украины построена для транспортировки российского газа и без транзита не сможет функционировать. Однако, как это часто бывает, апокалиптические сценарии украинской энергетики стали лишь угрозами.

Действительно, украинская ГТС строилась в расчете на транзит природного газа из России. Однако украинские газовики тоже не ждали, а активно готовились к завершению транзитного договора, понимая, что Украина, вероятно, не продлит его. Специалисты "Оператора ГТС Украины" законсервировали часть компрессорных станций и оптимизировали работу газотранспортной системы с учетом сниженных объемов транспортировки природного газа. Такая работа продолжалась годами, когда объемы транзита заметно снижались — с более чем 100 миллиардов кубометров в 2011 году до 15,4 миллиарда кубометров в 2024 году.

Завершение транзита газа не имело заметных негативных последствий для украинской системы. Потребители природного газа остались с ресурсом, а система продолжает функционировать в штатном режиме. без транзита 13 дней в 2009 году, когда россия остановила поставки газа из-за неурегулированных вопросов между Украиной и россией по условиям поставки и транзита газа. Этот период позже вошел в историю как «газовые войны».

Практически единственным заметным влиянием для украинского газового рынка, последовавшего после завершения транзита, стало повышение тарифов на вход/выход из газотранспортной системы. НКРЭКУ повысила тарифы для "Оператора ГТС Украины" с 1 января 2025 года, что совпало с окончанием транзита. Тарифы рассчитывались со сценарием "нулевого транзита". Таким образом, конечная стоимость транспортировки природного газа для промышленных потребителей выросла с более чем 160 гривен за тысячу кубометров до более 650 гривен за тысячу кубометров с учетом НДС. Однако, учитывая общую стоимость газа, которая хранится на уровне около 19 500 гривен за тысячу кубометров, стоимость транспортировки незначительна.

Важной поддержкой в условиях завершения транзита стали закупки "Укртрансгаза" импортированного природного газа на "Украинской энергетической бирже" за средства дополнительной тарифной выручки, полученной компанией в 2023 году. Закупки "Укртрансгаза" смогли гарантировать физический импорт природного газа в Украину в период, когда коммерчески импорт газа остается невозможным, поскольку газ в Украине торгуется существенно ниже, чем в Европе.

За две недели закупок государственная компания из группы "Нафтогаз" приобрела 57,9 миллиона кубометров природного газа, который будет поставляться в течение января-марта 2025 года. Некоторые компании, продавшие природный газ на аукционах "Укртрансгаза", уже начали импортировать ресурс в Украину. Среди этих компаний, в частности, D . Trading . Все компании импортируют газ из Венгрии, поскольку это самый дешевый маршрут для поставки природного газа в Украину.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо в конце прошлой недели встретился с представителями Еврокомиссии по вопросу транзита природного газа через Украину. Иностранные СМИ отмечают, что готовится также встреча с представителями Украины, Словакии и Еврокомиссии. Словакия активно пытается вернуть тему транзита газа, апеллируя к существенным убыткам, получаемым страной без российского газа, шедшего через Украину.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина предлагала помощь Словакии на время адаптации к отсутствию транзита газа из России, но премьер страны Фицо "напыщенно отказался".

"Многие в Европе предупреждали его, что нельзя просто ничего не делать и ждать. Сейчас он пытается пиаром, ложью и громкими обвинениями переложить вину с себя на кого-то другого", — сказал он.

Заявление украинского президента свидетельствует об отсутствии намерений в Украине возобновлять транзит российского газа.