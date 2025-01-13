Перші тижні без транзиту російського газу: що змінилося для України?

Україна з 1 січня 2025 року припинила транзит російського природного газу після більше ніж 50 років транспортування газу з росії до Європи. Завершення транзиту було очікуваним та затребуваним з боку багатьох громадян України.

Здавалося дивним, коли країна веде повномасштабну війну з росією і в той же час транспортує російський природний газ, дозволяюся агресору заробляти мільярди доларів для фінансування війни щороку. Тим не менше, 1 січня ситуація кардинально змінилися і Україна змогла завершити епоху транзиту російського газу.

Окремі експерти прогнозували суттєві проблеми для української газотранспортної системи за відсутності транзиту. Зазначалося, що газотранспортна система України побудована саме для транспортування російського газу і без транзиту не зможе функціонувати. Однак, як це часто буває, апокаліптичні сценарії для української енергетики стали лише погрозами.

Дійсно, українська ГТС будувалася з розрахунку на транзит природного газу з Росії. Проте, українські газовики також не чекали, а активно готувалися до завершення транзитного договору, розуміючи, що Україна, ймовірно, не продовжить його. Фахівці "Оператора ГТС України" законсервували частину компресорних станцій та оптимізували роботу газотранспортної системи, враховуючи знижені обсяги транспортування природного газу. Така робота тривала роками, коли обсяги транзиту помітно знижувалися — з понад 100 мільярдів кубометрів у 2011 році до 15,4 мільярда кубометрів у 2024 році.

Завершення транзиту газу не мало помітних негативних наслідків для української системи. Споживачі природного газу залишилися з ресурсом, а система продовжує функціонувати у штатному режимі. Вже завтра (14 січня) Україна відзначить найдовший період відсутності транзиту російського газу за всю історію незалежності. Востаннє українська ГТС працювала без транзиту 13 днів у 2009 році, коли росія зупинила постачання газу через неврегульовані питання між Україною та росією щодо умов постачання та транзиту газу. Цей період пізніше увійшов в історію як «газові війни».

Практично єдиним помітним впливом для українського газового ринку, що прийшов після завершення транзиту, стало підвищення тарифів на вхід/вихід з газотранспортної системи. НКРЕКП підвищила тарифи для "Оператора ГТС України" з 1 січня 2025 року, що співпало із закінченням транзиту. Тарифи розраховувалися зі сценарієм "нульового транзиту". Таким чином, кінцева вартість транспортування природного газу для промислових споживачів зросла з понад 160 гривень за тисячу кубометрів до понад 650 гривень за тисячу кубометрів з урахуванням ПДВ. Однак, враховуючи загальну вартість газу, яка зберігається на рівні близько 19 500 гривень за тисячу кубометрів, вартість транспортування є незначною.

Важливою підтримкою в умовах завершення транзиту стали закупівлі "Укртрансгазу" імпортованого природного газу на «Українській енергетичній біржі» за кошти додаткової тарифної виручки, що компанія отримала у 2023 році. Закупівлі "Укртрансгазу" змогли гарантувати фізичний імпорт природного газу до України в період, коли комерційно імпорт газу залишається неможливим, оскільки газ в Україні торгується суттєво нижче, ніж у Європі.

За понад два тижні закупівель державна компанія з групи "Нафтогаз" придбала 57,9 мільйона кубометрів природного газу, який буде постачатися протягом січня-березня 2025 року. Деякі компанії, що продали природний газ на аукціонах "Укртрансгазу", вже почали імпортувати ресурс до України. Серед цих компаній, зокрема, D.Trading. Наразі всі компанії імпортують газ з Угорщини, оскільки це найдешевший маршрут для постачання природного газу до України.

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо наприкінці минулого тижня мав зустріч з представниками Єврокомісії щодо питання транзиту природного газу через Україну. Іноземні медіа зазначають, що готується також зустріч з представниками України, Словаччини та Єврокомісії. Словаччина активно намагається повернути тему транзиту газу, апелюючи до суттєвих збитків, які отримує країна без російського газу, що йшов через Україну.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна пропонувала допомогу Словаччині на час адаптації до відсутності транзиту газу з Росії, але прем'єр країни Фіцо "пихато відмовився".

"Багато хто в Європі попереджав його, що не можна просто нічого не робити й чекати. Зараз він намагається піаром, брехнею та гучними звинуваченнями перекласти провину із себе на когось іншого", — сказав він.

Заява українського президента свідчить про відсутність намірів в України відновлювати транзит російського газу.