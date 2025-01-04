Словакия обеспечит поставки электроэнергии Украине, несмотря на позицию Фицо

Государственный оператор системы передачи электроэнергии Словакии SEPS подтвердил, что продолжит осуществлять экстренные поставки электроэнергии в Украину.

Об этом сообщает местное издание iRozhlas, ссылаясь на заявление компании.

Позиция оператора системы передачи электроэнергии

Словацкий государственный оператор системы передачи электроэнергии SEPS заверил, что поставки электроэнергии в Украину будут продолжаться в рамках аварийной помощи. Это будет происходить в соответствии с действующим договором, заключенным с украинской компанией "Укрэнерго".

В заявлении SEPS подчеркивается, что трансграничная передача электроэнергии через все точки остается бесперебойной и производится в стандартном режиме. Словацкая сторона продолжает выполнять свои обязательства, обеспечивая стабильность энергоснабжения.

Что известно о контракте

Словацкий оператор SEPS продлил контракт на экстренные поставки электроэнергии в Украину.

Весной прошлого года компания SEPS продлила действие договора на 12 месяцев, что предусматривает возможность поставки до 150 мегаватт электроэнергии в украинскую сеть в рамках аварийной помощи. Этот механизм не раз использовался украинской стороной для стабилизации энергосистемы.

Кроме того, SEPS обеспечивает трансграничную передачу электроэнергии через высоковольтные линии. За 11 месяцев прошлого года чистый экспорт электроэнергии из Словакии в Украину составил 2,43 терават-часа, что в три с половиной раза превышает объем за аналогичный период 2023 года.

Позиция Фицо

Фицо пригрозил остановить поставки электроэнергии Украине и сократить помощь беженцам из-за остановки транзита газа.

Словакия рассматривает два возможных пути разрешения ситуации: восстановление транзита или внедрение механизмов компенсации, позволяющих покрыть потери государственного бюджета. Сейчас эти потери оцениваются почти в 500 миллионов евро, отметил премьер-министр Роберт Фицо.

Протесты в Словакии из-за политики Фицо

3 января 2025 года в столице Словакии, Братиславе, тысячи людей вышли на протест против внешней политики премьера Роберта Фицо. Они выражают недовольство его визитом в Москву, пишет Aktuality.

На митинге против правительства Фицо участники выразили протест против политики премьера, обвиняя его в попытках отдать Словакию России. Организаторы и толпа активно выражали свою позицию, осуждая тесные связи с Москвой.

Напомним, с 7:00 1 января газотранспортная система Украины прекратила транспортировку российского природного газа. Инфраструктура газотранспортной системы была предварительно подготовлена для работы в режиме нулевого транзита и обеспечения надежного газоснабжения для украинских потребителей.

Добавим, что до 31 декабря 2024 года у Украины был действующий контракт с российским "Газпромом" на прокачку газа. Продолжать его украинская сторона отказалась по политическим причинам. Это, в частности, повлекло за собой объявление чрезвычайного положения в Молдове, которая должна была еще почти два года получать российский газ для дальнейшей выработки электроэнергии на электростанции на территории непризнанного Приднестровья.