Сможет ли Словакия остановить поставки электроэнергии в Украину?

Угрозы словацкого премьер-министра Роберта Фицо по поводу прекращения поставок электроэнергии в Украину с 1 января 2025 г. в случае прекращения Украиной транзита природного газа стали горячей темой для обсуждения в конце года.

"Если это будет неизбежно, мы остановим поставки электроэнергии, в которой нуждается Украина, во время отключений сети. Или мы договоримся о другом курсе действий", — отметил Фицо.

Что на самом деле происходит и способен ли Фицо прекратить поставки электроэнергии в Украину ?

Фицо угрожает Украине прекращением поставки электричества из-за остановки транзита газа. Фото: Robert Fico/Facebook

Сколько электроэнергии Украина импортирует из Словакии?

С начала 2024 года Украина импортировала из Словакии уже более 1 млн МВт*ч, что составляет около 23% от общих объемов импорта электроэнергии. По доле Словакия на втором месте после Венгрии.

Именно по словацкому направлению в этом году наибольшее количество компаний-импортеров — 52. К ТОП-5 импортеров из Словакии по результатам 11 месяцев 2024 г. входят "Д.Трейдинг", "ДЕ Трейдинг", "Энергетическая компания Украины", "Электротрейдинг Групп" и "ЕЕС". Среди крупнейших контрагентов со словацкой стороны – D Trading International, Next Trade Europe, Axpo Solutions, ERU Europe, Energy Financing Team, Slovenske Elektrarne.

По оценке ExPro за январь-ноябрь 2024 г. Украина потратила на импорт из Словакии более 135 млн евро, без учета платы за сечение.

Импорт электроэнергии в Украину с начала 2024 г., отдельно Словакия и общий объем, МВТ*ч в сутки

Источник: мониторинг ExPro на основе данных ENTSO-ETransparencyPlatform

Единый европейский рынок

Страны Континентальной Европы работают в рамках единой объединенной энергетической системы, которая, кстати, самая большая в мире. Объединяет все это ENTSO-E - европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии, в которую входят 43 оператора в 39 странах европейского континента. "Укрэнерго" стало полноценным членом ENTSO-E в декабре 2023-го. Главной миссией ENTSO-E и ее членов является обеспечение безопасности объединенной энергетической системы на общеевропейском уровне и оптимальное функционирование и развитие европейских объединенных рынков электроэнергии.

Таким образом, все решения, в том числе и касающиеся межгосударственных перетоков, должны согласовываться на общеевропейском уровне. Важно акцентировать и на необходимости независимых системных операторов, которые должны заботиться об энергетической безопасности и развитии сети, а не о прихотях политиков.

На профессиональном уровне энергетического сообщества Украина и Словакия активно сотрудничают в целях скорейшей интеграции рынков. В декабре операторы рынков и операторы системы передачи Украины, Польши, Словакии, Венгрии, Румынии и Молдовы создали локальный имплементационный проект (Local Implementation Project – LIP) для интеграции украинского спотового рынка в объединенный европейский внутренний рынок. Среди подписавшихся со стороны Украины – НЭК "Укрэнерго" и АО "Оператор рынка", со словацкой стороны – биржа OKTE, оператор системы передачи SEPS.

Украина пока полноценно не интегрировала рынок электроэнергии в европейский, если говорить именно о краткосрочных сегментах. Однако торговля электроэнергией с государствами-соседями активно происходит, распределение пропускной способности происходит на европейской платформе JAO, многие украинские компании открывают дочерние предприятия в Европе – все работает достаточно слаженно.

Почему такие угрозы не работают?

Министерство энергетики Украины уже обратилось к энергокомиссару ЕС, к ENTSO-Е и к Энергетическому Сообществу. По словам министра энергетики Германа Галущенко, есть механизм, как заменить этот импорт с другими соседями, готовыми увеличить соответствующие мощности, такие переговоры с партнерами уже были проведены. В частности, уже и в Польше указали, что готовы увеличить поставки электроэнергии в Украину в случае необходимости. Польское правительство готово увеличить внутреннее производство электроэнергии, чтобы компенсировать любой дисбаланс, который может возникнуть в украинской энергосистеме в случае такого шага Словакии, указывают в Bloomberg.

Когда-то подобные угрозы звучали и со стороны Венгрии, в период санкций для Лукойла, но все было решено и эта страна остается крупнейшим импортером электричества для нас.

Следовательно, подобные заявления – это лишь пренебрежение европейскими нормами и организованным энергетическим рынком, что может создать только дополнительные трудности для Словакии.