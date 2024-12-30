Чи зможе Словаччина зупинити поставки електроенергії до України?

Погрози словацького премʼєр-міністра Роберта Фіцо щодо припинення постачання електроенергії до України з 1 січня 2025 р. у разі припинення Україною транзиту природного газу стали гарячою темою для обговорення наприкінці року.

"Якщо це буде неминуче, ми зупинимо постачання електроенергії, якої потребує Україна, під час відключень мережі. Або ми домовимося про інший курс дій", - зазначив Фіцо.

Що насправді відбувається і чи здатен Фіцо припинити постачання електроенергії в Україну?

Фіцо погрожує Україні припиненням постачання електрики через зупинку транзиту газу. Фото: Robert Fico / Facebook

Скільки електроенергії Україна імпортує зі Словаччини?

З початку 2024-го року Україна імпортувала зі Словаччини вже понад 1 млн МВт*год, що становить близько 23% від загальних обсягів імпорту електроенергії. За часткою Словаччина на другому місці після Угорщини.

Саме за словацьким напрямом цьогоріч найбільша кількість компаній-імпортерів, аж 52. До ТОП-5 імпортерів зі Словаччини за результатами 11 місяців 2024 р. входять "Д.Трейдінг", "ДЕ Трейдинг", "Енергетична компанія України", "Електротрейдінг Груп" та "ЕЕС". Серед найбільших контрагентів зі словацького боку – D Trading International, Next Trade Europe, Axpo Solutions, ERU Europe, Energy Financing Team, Slovenske Elektrarne.

За оцінкою ExPro, за січень-листопад 2024 р. Україна витратила на імпорт зі Словаччини понад 135 млн євро, без урахування плати за перетин.

Імпорт електроенергії до України з початку 2024 р., окремо Словаччина та загальний обсяг, МВТ*год за добу

Джерело: моніторинг ExPro на основі даних ENTSO-ETransparencyPlatform

Єдиний європейський ринок

Країни Континентальної Європи працюють в межах єдиної об’єднаної енергетичної системи, яка, до речі, є найбільшою у світі. Обʼєднує все це ENTSO-E - європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, до якої входять 43 оператори у 39 країнах європейського континенту. "Укренерго" стало повноцінним членом ENTSO-E у грудні 2023-го. Головною місією ENTSO-E та її членів є забезпечення безпеки об’єднаної енергетичної системи на загальноєвропейському рівні та оптимальне функціонування та розвиток європейських об’єднаних ринків електроенергії.

Таким чином, усі рішення, в тому числі і ті, що стосуються міждержавних перетоків мають узгоджуватись на загальноєвропейському рівні. Важливо акцентувати і на необхідності незалежні системних операторів, які мають піклуватись про енергетичну безпеку та розвиток мережі, а не про забаганки політиків.

На професійному рівні енергетичної спільноти Україна та Словаччина активно співпрацюють задля якнайшвидшої інтеграції ринків. У грудні оператори ринків та оператори системи передачі України, Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови створили Локальний імплементаційний проєкт (Local Implementation Project – LIP) задля інтеграції українського спотового ринку в об’єднаний європейський внутрішній ринок. Серед підписантів з боку України – НЕК "Укренерго" та АТ "Оператор ринку", зі словацького боку – біржа OKTE, оператор системи передачі SEPS.

Україна поки повноцінно не інтегрувала ринок електроенергії у європейський, якщо говорити саме про короткострокові сегменти. Проте торгівля електроенергією з державами-сусідами активно відбувається, розподіл пропускної спроможності відбувається на європейській платформі JAO, багато українських компаній відкривають дочірні підприємства у Європі – все працює досить злагоджено.

Чому такі погрози не працюють?

Міністерство енергетики України вже звернулось до енергокомісара ЄС, до ENTSO-Е та до Енергетичного Співтовариства. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, є механізм, як замінити цей імпорт з іншими сусідами, які готові збільшити відповідні потужності, такі переговори з партнерами уже було проведено. Зокрема, вже і у Польщі вказали, що готові збільшити поставки електроенергії в Україну у разі потреби. Польський уряд готовий збільшити внутрішнє виробництво електроенергії, щоб компенсувати будь-який дисбаланс, який може виникнути в українській енергосистемі в разі такого кроку Словаччини, вказують у Bloomberg.

Колись схожі погрози лунали і з боку Угорщини, у період санкцій для Лукойл, але все було вирішено і ця країна лишається найбільшим імпортером електрики для нас.

Отже, подобні заяви – це лише нехтування європейськими нормами та організованим енергетичним ринком, що може створити лише додаткові труднощі для Словаччини.