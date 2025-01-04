Словаччина забезпечить постачання електроенергії Україні, попри позицію Фіцо

Державний оператор системи передачі електроенергії Словаччини SEPS підтвердив, що продовжить здійснювати екстрені постачання електроенергії до України.

Про це повідомляє місцеве видання iRozhlas, посилаючись на заяву компанії.

Позиція оператора системи передачі електроенергії

Словацький державний оператор системи передачі електроенергії SEPS запевнив, що постачання електроенергії в Україну триватиме в рамках аварійної допомоги. Це відбуватиметься відповідно до чинного договору, укладеного з українською компанією "Укренерго".

У заяві SEPS підкреслюється, що транскордонна передача електроенергії через усі точки залишається безперебійною і здійснюється у стандартному режимі. Словацька сторона продовжує виконувати свої зобов’язання, забезпечуючи стабільність енергопостачання.

Що відомо про контракт

Словацький оператор SEPS продовжив контракт на екстрені постачання електроенергії в Україну.

Навесні минулого року компанія SEPS продовжила дію договору на 12 місяців, що передбачає можливість постачання до 150 мегават електроенергії в українську мережу в рамках аварійної допомоги. Цей механізм неодноразово використовувався українською стороною для стабілізації енергосистеми.

Крім того, SEPS забезпечує транскордонну передачу електроенергії через високовольтні лінії. За 11 місяців минулого року чистий експорт електроенергії зі Словаччини в Україну склав 2,43 терават-години, що у три з половиною рази перевищує обсяг за аналогічний період 2023 року.

Позиція Фіцо

Фіцо пригрозив зупинити поставки електроенергії Україні та скоротити допомогу біженцям через зупинку транзиту газу.

Словаччина розглядає два можливі шляхи вирішення ситуації: відновлення транзиту або впровадження механізмів компенсації, які дозволять покрити втрати державного бюджету. Наразі ці втрати оцінюються у майже 500 мільйонів євро, зазначив прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

Протести в Словаччині через політику Фіцо

3 січня 2025 року у столиці Словаччини, Братиславі, тисячі людей вийшли на протест проти зовнішньої політики прем'єра Роберта Фіцо. Вони висловлюють незадоволення його візитом до Москви, пише Aktuality.

На мітингу проти уряду Фіцо учасники висловили протест проти політики прем'єра, звинувачуючи його у спробах віддати Словаччину Росії. Організатори та натовп активно висловлювали свою позицію, засуджуючи тісні зв'язки з Москвою.

Нагадаємо, з 7:00 1 січня газотранспортна система України припинила транспортування російського природного газу. Інфраструктура газотранспортної системи була заздалегідь підготовлена до роботи в режимі нульового транзиту та забезпечення надійного газопостачання для українських споживачів.

Додамо, що до 31 грудня 2024 року Україна мала діючий контракт з російським "Газпромом" на прокачку газу. Продовжувати його українська сторона відмовилася з політичних причин. Це, зокрема, спричинило оголошення надзвичайного стан у Молдові, яка мала ще майже два роки отримувати російський газ для подальшого вироблення електроенергії на електростанції на території невизнаного Придністров'я.