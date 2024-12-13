Молдова оголосила надзвичайний стан через ситуацію в енергетиці: всі подробиці

Парламент Молдови ввечері 12 грудня оголосив надзвичайний стан на всій території країни терміном на 60 днів починаючи з 16 грудня через ситуацію в енергетиці. За відповідний проект рішення, поданий урядом 11 грудня, проголосувало 56 депутатів (при 51 мінімально необхідному).

Як ідеться у повідомленні парламенту, ініціативу було запропоновано на підставі доповіді Комісії з надзвичайних ситуацій Молдови, а також з урахуванням того факту, що недостатність енергоресурсів безпосередньо впливає на безпеку держави та громадян.

Уряд Молдови зазначає, що призупинення російським "Газпромом" постачання природного газу до Придністровського регіону може породити гуманітарну кризу, а також створити ризики для забезпечення роботи та стабільності енергетичного сектору Молдови. Для вирішення ж ситуації буде потрібно залучення більшої кількості органів влади і залучення фінансової підтримки від партнерів.

Зазначається, що дефіцит електроенергії покриватиметься за рахунок закупівель на румунській біржі електроенергії, що адмініструється оператором румунського ринку OPCOM, у межах ліміту комерційної потужності для імпорту електроенергії із торгової зони ENTSO-E у напрямку України та Молдови.

"Ситуація посилюється обмеженістю потужностей імпорту електроенергії, виділеними Україні та Молдові. Тому, крім неможливості збільшення ліміту комерційної потужності між Румунією та Республікою Молдова вище 315 МВт, існує ризик здорожчання імпортованої електроенергії та неможливості покриття всього дефіциту", — йдеться у повідомленні.

Ще одним негативним фактором називається те, що лінія електропередачі Ісакча – Вулкенешть між Румунією та Молдовою перетинає територію України, що робить її вразливою до перебоїв у разі нових атак на українську енергетичну інфраструктуру.

"Ця зима має стати останньою зимою в історії країни, коли нам може загрожувати енергетична небезпека. Ми позбулися газового шантажу на правому березі, а енергетичного шантажу зможемо позбутися з завершенням будівництва лінії високої напруги Кишинів — Вулкенешть", — заявив прем'єр-міністр Дорін Річан.

У чому суть НП у Молдові

За його словами, оголошення надзвичайного стану необхідне, оскільки дає можливість негайного вжиття через Комісію з надзвичайних ситуацій низки заходів, спрямованих на запобігання, зменшення та ліквідацію наслідків ситуації, що склалася в енергетиці.

Зокрема, передбачається встановити спеціальний режим закупівель електроенергії та природного газу у прискореному темпі та виділити гроші на це. Так само можуть бути ухвалені рішення, що надають постачальникам і системним операторам право купувати, транспортувати чи розподіляти електроенергію та газ по всій країні.

Рішеннями комісії можуть бути вжиті й заходи щодо раціоналізації споживання енергоресурсів, а також щодо організації інформування громадян про масштаби надзвичайної ситуації та заходи щодо захисту населення.

Під час НП Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови видаватиме виконавчі накази для керівників центральних та місцевих органів влади, економічних агентів, державних установ, а також громадян та інших осіб, які перебувають на території країни. Передбачено, що ці рішення набудуть чинності з моменту ухвалення.

Зазначимо також, що після звіту Речана у парламенті відбулося голосування за винесення вотуму недовіри уряду, ініційоване ще 5 грудня 26 депутатами від опозиційного Блоку комуністів та соціалістів. Причиною цього стала саме ситуація в енергетичній сфері.

Проте голосів для відставки уряду не знайшлося. Зазначимо, що більшість у 62 депутати в парламенті нині має пропрезидентська партія "Дія та солідарність", а Блок комуністів і соціалістів має лише 29 мандатів.

Румунія зголосилася допомогти Молдові

Міністр енергетики Себастьян Бурдужа на своїй сторінці у Facebook повідомив, що його відомство тісно співпрацює з відповідними органами влади Молдови та на європейському рівні на випадок зупинення постачання з боку "Газпрому".

"Наші брати за Прутом потребують допомоги Румунії перед лицем величезного тиску, який Росія чинить у плані доступу до енергії. Немає нічого гіршого, ніж залежати від тих, хто використовує свої ресурси не для розвитку, не для допомоги, а як зброю шантажу", — заявив він.

Себастьян Бурдужа. Фото: Facebook-сторінка міністра

За словами чиновника, вже запущено спільний план дій, "щоб уникнути сюрпризів". Він передбачає:

діалог між румунськими та молдавськими компаніями щодо закупівлі електроенергії за потреби; визначення технічних рішень для подачі електроенергії існуючими лініями, у тому числі лініями 110 кВ, що перетинають Прут; встановлення пріоритетності доступу Молдови до газу, що зберігається в Румунії "у разі виникнення кризи на Пруті", після забезпечення внутрішнього споживання в самій Румунії; збільшення оперативних балансуючих потужностей з постачання газу до Молдови.

"Румунія має обов'язок, Європа має обов'язок не кидати Республіку Молдова та Україну перед лицем агресії, що виходить зі сходу, чи то у формі танків, ракет і ненависті, чи то за допомогою варварського шантажу в енергетичному секторі", — підкреслив Бурдужа.

Закупленого газу вистачить на опалення?

Дочірня компанія "Газпрому" "Молдовагаз" заявила, що 12 грудня на 100% завершила закупівлю обсягів газу, необхідних для всього опалювального сезону до березня 2025 року для правобережної частини країни.

Загалом закуплено 7,95 мільйона МВт·год, що оцінюється у 747,9 мільйона кубометрів газу. Середньозважена закупівельна ціна досягла 47,88 євро/МВт·год, що становить близько 509,15 євро за 1000 кубометрів.

Майже весь обсяг — 7,44 мільйона МВт·год, або 700,1 мільйона кубометрів газу, було закуплено на Румунській товарній біржі у серпні-грудні, а решту — у компанії "Енергоком".

Причина енергетичної кризи у Молдові

Нагадаємо, що енергетична криза в Молдові очікується у зв'язку з можливим припиненням постачання російського газу з 1 січня 2025 року внаслідок припинення транзиту через Україну, яка відмовилася від продовження відповідного контракту з "Газпромом".

Раніше повідомлялося, що молдавська влада обговорювала з "Газпромом" можливість постачань Трансбалканським газопроводом. Проте відповідних домовленостей поки що так і не досягнуто.

Зазначимо, що Молдова отримує газ з РФ за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. При цьому з осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання до 5,7 мільйона кубометрів на добу, що значно менше зимового споживання Молдови.

З кінця 2023 року весь призначений для Молдови російський газ іде до самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки, що межує з Україною і займає лівобережжя Дністра.

Основна частина надходить на Молдавську ДРЕС у Дністровську, а решта використовується на покриття побутових потреб. Іншими словами, Молдова передає туди газ в обмін на отримання електроенергії (ДРЕС покриває 80% потреб Молдови).

Таким чином, припинення поставок газу призведе до різкого зниження вироблення електроенергії на Молдавській ДРЕС, що поставить під загрозу електропостачання правого берега Дністра.

Придністров'я також оголосило НП

9 грудня фактичний лідер регіону Вадим Красносільський оголосив надзвичайний стан в економіці лише на 30 днів. 11 грудня рішення ухвалив парламент невизнаної республіки.

Ним зокрема, передбачено особливий порядок закупівлі та раціоналізації споживання газу та інших енергоресурсів, обмеження окремих видів фінансової та економічної діяльності, особливий порядок продажу та розподілу продовольства та предметів першої необхідності, вжиття заходів щодо усунення наслідків дефіциту енергоресурсів.

Зокрема, запроваджено заборону експорту енергоресурсів організаціями. При цьому передбачено, що Молдавська ДРЕС продовжить постачати електроенергію на правобережжя Дністра за умови збереження постачань газу.