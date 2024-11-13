Тарифи на транспортування газу суттєво зростуть у 2025 році: НКРЕКП схвалила проєкт постанови

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила проєкт постанови про встановлення нових тарифів на транспортування природного газу для ТОВ "Оператор ГТС України" на 2025-2029 роки, які враховують сценарій відсутності транзиту російського газу.

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Про це повідомляє видання ExPro.

Зазначається, що відповідний проєкт постанови до схвалення регулятор розглянув на засіданні 13 листопада.

Видання уточнює, що схвалений проєкт постанови має бути опублікований на сайті НКРЕКП з метою одержання зауважень і пропозицій від інших органів державної влади, фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань та інших заінтересованих осіб.

Як зміняться тарифи для міждержавних точок

Згідно проєкту постанови, пропонується підвищити тариф на вхід/вихід до української ГТС для міжнародних точок удвічі, а саме:

з €4,1/тис. куб м до €10,3/тис. куб м для більшості точок входу в українську ГТС;

з €7,6-8,6/тис. куб м до €14,6-15,8/тис. куб м для більшості точок виходу з української ГТС.

Тарифи не включають точки з’єднання на кордоні з Росією (Суджа та Сохранівка), оскільки для них відсутня інформація щодо заброньованих обсягів. Також тарифи враховують сценарій відсутності транзиту російського газу з початком 2025 р.

Очікується, що якщо домовленість щодо транзиту російського чи азербайджанського газу буде досягнуто, тарифи можуть бути переглянуті, а також визначені додаткові тарифи для входу в українську ГТС на кордоні з Росією.

Які тарифи діятимуть для внутрішніх точок

Крім того, пропонується збільшити тарифи на вхід/вихід з ГТС для внутрішніх точок у понад 4 рази, а саме:

з 101,93 грн/тис. куб м до 464,87 грн/тис. куб м для внутрішніх точок входу в ГТС;

з 124,16 грн/тис. куб м до 505,5 грн/тис. куб м для внутрішніх точок виходу з ГТС.

Коефіцієнти для тарифів

Коефіцієнти при замовленні потужності на певні періоди як для внутрішніх, так і для міжнародних точок пропонується залишити без змін:

для замовлення потужності на добу наперед – 1,1 для внутрішніх та 1,45 для міжнародних;

на місячний період – 1,04 для внутрішніх та 1,2 для міжнародних;

на квартальний період – 1,02 для внутрішніх та 1,1 для міжнародних.

Також діючі тарифи на транспортування газу short-haul залишатимуться без змін до 31 березня 2025 р.

Знижувальні коефіцієнти пропонується знизити на 1 квартал 2024 р., а вже з квітня 2024 р. підвищити до рівня, що буде вище, ніж зараз.

Додамо, Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року. Україна неодноразово заявляла, що не продовжуватиме його.

Наразі Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.