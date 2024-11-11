Початок листопада: ріст видобутку, день постачальника "Нафтогазу", тарифи на транзит та кадрові зміни

Початок листопада виявився багатим на події на нафтогазовому ринку України. Перш за все, обсяги видобутку природного газу в Україні у жовтні 2024 року досягли найвищого рівня з початку російського вторгнення – 1,66 мільярда кубометрів на місяць. Основними драйверами росту залишаються державні компанії – АТ "Укргазвидобування" та ПАТ "Укрнафта".

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"Укргазвидобування" збільшила видобуток природного газу на 1,6% - до 1,24 мільярда кубометрів у жовтні 2024 року. "Укрнафта" збільшила видобуток газу на 4,6% - до 96,4 мільйона кубометрів у жовтні 2024 року.

Тим не менше, приватні компанії також поступово збільшують обсяги видобутку природного газу після відновлення дії спецдозволів "Укрнафтобуріння" та Smart Energy. Приватні компанії збільшили обсяги видобутку газу на 4,4% у порівняні з минулим роком – до 324 млн куб. м у жовтні.

Окремі приватні компанії встановлюють свої рекорди. До прикладу, Група "Західнадрасервіс" у жовтні видобула 26,4 мільйона кубометрів природного газу, що на 36% більше, ніж у вересні, та є абсолютним рекордом видобутку для компанії.

Не дивлячись на те, що експорт газу українського видобутку залишається під забороною, інтерес внутрішніх інвесторів до газовидобування в Україні залишається. На початку листопада Антимонопольний комітет України надав дозвіл VI.AN Holding Limited засновника OKKO Віталія Антонова на придбання понад 50% у ТОВ "Бистрицьке Інвест" - одній з газовидобувних компаній Групи "Західнадрасервіс" Зіновія Козицького. Сума угоди не розголошується, однак її закриття планується до кінця поточного року.

Це вже друга з великих мереж українських АЗС, що заходять у ринок газовидобутку. Нагадаю, у квітні БРСМ придбала газовидобувну компанію "Газінвест" та бурову компанію "Карпатська бурова компанія". БРСМ вже пробурила декілька свердловин і найближчим часом очікує зростання видобутку.

Група Нафтогаз спільно з Мінекономіки 4 листопада провели День постачальника держпідприємств нафтогазової галузі, де було представлено результати роботи та закупівель компаній Групи Нафтогаз в останні роки, а також окреслено плани на наступний рік. 93% контрактів компаній Групи Нафтогаз укладається з українськими постачальниками товарів, близько 70% – щодо товарів вітчизняного виробництва. За словами очільника "Нафтогазу" Олексія Чернишова, такий підхід – це додатковий фактор національної безпеки в умовах війни.

Як "Укргазвидобування", так і "Укрнафта" показують ріст обсягів видобутку, перш за все, за рахунок збільшення обсягів буріння та сервісних операцій. Компанії мають намір і у подальшому нарощувати свердловинні операції для збереження росту газовидобутку.

Так, "Укргазвидобування" у 2024 році очікує видобути близько 13,9 мільярда кубометрів товарного газу (+5%), а у 2025 році збільшити видобуток товарного газу до 14,1 мільярда кубометрів (+1,7%).

Однією з найважливіших кадрових змін стало звільнення очільника Державної служби геології та надр України Романа Опімаха, у якого 8 листопада завершився 5-річний термін на посаді. Тимчасово виконуючим обов'язки голови Держгеонадр призначено Сергія Дехтяренко, який працював заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Ймовірно, наступного очільника Держгеонадр призначать після проведення конкурсу.

Серед інших кадрових змін можна відзначити призначення Сергія Глазунова на посаду директора зі стратегії та розвитку бізнесу Групи Нафтогаз. Глазунов довгий час очолював приватну газовидобувну Групу Smart Energy.

Після завершення виборів у США та перемоги на них Дональда Трампа, питання щодо подальшої долі транзиту природного газу через Україну знову на порядку денному. Хоча жодних конкретних домовленостей щодо транзиту наразі немає, окремі різнопланові сигнали з’являються на ринку. Важливим рішенням є встановлення нових тарифів для транспортування природного газу для "Оператора ГТС України". Відповідний проєкт постанови НКРЕКП планує розглянути на засіданні 13 листопада.

При розрахунку нових тарифів враховувався сценарій відсутності транзиту російського газу. Саме тому не планується встановлення тарифів у точках входу зі сторони росії – Суджа та Сохранівка. Проте, при досягненні якихось домовленостей, нові тарифи для цих точок можна буде встановити додатково.

Тарифи на вхід та вихід для міждержавних точок за відсутності транзиту з наступного року планується збільшити приблизно вдвічі, що цілком зрозуміло. Востаннє тарифи переглядалися у 2019 році, коли обсяги транзиту російського газу через українську ГТС становили 90 мільярдів кубометрів та з урахуванням їх зменшення до 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та 40 мільярдів кубометрів у 2021 – 2024 роках. Водночас в останні роки обсяги транзиту впали до 16 мільярдів кубометрів.