Начало ноября: рост добычи, день поставщика "Нафтогаза", тарифы на транзит и кадровые изменения

Начало ноября оказалось богатым на события на нефтегазовом рынке Украины. Прежде всего, объемы добычи природного газа в Украине в октябре 2024 года достигли наивысшего уровня с начала российского вторжения – 1,66 миллиарда кубометров в месяц. Основными драйверами роста остаются государственные компании – АО "Укргаздобыча" и ПАО "Укрнафта".

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"Укргаздобыча" увеличила добычу природного газа на 1,6% – до 1,24 миллиарда кубометров в октябре 2024 года. "Укрнафта" увеличила добычу газа на 4,6% – до 96,4 миллиона кубометров в октябре 2024 года.

Тем не менее, частные компании также постепенно увеличивают объемы добычи природного газа после возобновления действия спецразрешений "Укрнефтебурение" и Smart Energy . Частные компании увеличили объемы добычи газа на 4,4% по сравнению с прошлым годом – до 324 млн куб. м в октябре.

Отдельные частные компании устанавливают свои рекорды. К примеру, Группа "Захиднадрасервіс" в октябре добыла 26,4 миллиона кубометров природного газа, что на 36% больше, чем в сентябре, и является абсолютным рекордом добычи для компании.

Несмотря на то, что экспорт газа украинской добычи остается под запретом, интерес внутренних инвесторов к газодобыче в Украине остается. В начале ноября Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение VI.AN Holding Limited учредителя OKKO Виталия Антонова на приобретение более 50% у ООО "Бистрицкое Инвест" — одной из газодобывающих компаний Группы "Захиднадрасервис" Зиновия Козицкого. Сумма сделки не разглашается, однако ее закрытие планируется до конца текущего года.

Это уже вторая из крупных сетей украинских АЗС, входящих в рынок газодобычи. Напомним, в апреле БРСМ приобрела газодобывающую компанию "Газинвест" и буровую компанию "Карпатская буровая компания". БРСМ уже пробурил несколько скважин и в ближайшее время ожидает роста добычи.

Группа Нафтогаз совместно с Минэкономики 4 ноября провели День поставщика госпредприятий нефтегазовой отрасли, где были представлены результаты работы и закупок компаний Группы Нафтогаз в последние годы, а также обозначены планы на следующий год. 93% контрактов компаний Группы Нафтогаз заключается с украинскими поставщиками товаров, около 70% — по товарам отечественного производства. По словам главы "Нафтогаза" Алексея Чернышева, такой подход – это дополнительный фактор национальной безопасности в условиях войны.

Как "Укргаздобыча", так и "Укрнафта" показывают рост объемов добычи, прежде всего, за счет увеличения объемов бурения и сервисных операций. Компании намерены и в дальнейшем наращивать скважинные операции для сохранения роста газодобычи.

Так, "Укргаздобыча" в 2024 году планирует добыть около 13,9 млрд кубометров товарного газа (+5%), а в 2025 году увеличить добычу товарного газа до 14,1 млрд кубометров (+1,7%).

Одним из важнейших кадровых изменений стало увольнение главы Государственной службы геологии и недр Украины Романа Опимаха, у которого 8 ноября завершился 5-летний срок в должности. Временно исполняющим обязанности председателя Госгеонадра назначен Сергей Дехтяренко, работавший заместителем председателя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. Вероятно, следующего главу Госгеонадра назначат после проведения конкурса.

Среди других кадровых изменений можно отметить назначение Сергея Глазунова на должность директора по стратегии и развитию бизнеса Группы Нафтогаз. Глазунов долгое время возглавлял частную газодобывающую Группу Smart Energy.

После завершения выборов в США и победы на них Дональда Трампа, вопрос о дальнейшей судьбе транзита природного газа через Украину снова в повестке дня. Хотя никаких конкретных договоренностей о транзите пока нет, отдельные разноплановые сигналы появляются на рынке. Важным решением является установление новых тарифов на транспортировку природного газа для "Оператора ГТС Украины". Соответствующий проект постановления НКРЭКУ планирует рассмотреть на заседании 13 ноября.

При расчете новых тарифов учитывался сценарий отсутствия транзита российского газа. Именно поэтому не планируется установка тарифов в точках входа со стороны России – Суджа и Сохрановка. Однако при достижении каких-либо договоренностей новые тарифы для этих точек можно будет установить дополнительно.

Тарифы на вход и выход для межгосударственных точек при отсутствии транзита со следующего года планируется увеличить примерно вдвое, что вполне понятно. Последний раз тарифы пересматривались в 2019 году, когда объемы транзита российского газа через украинскую ГТС составляли 90 миллиардов кубометров и с учетом их уменьшения до 65 миллиардов кубометров в 2020 году и 40 миллиардов кубометров в 2021–2024 годах. В последние годы объемы транзита упали до 16 миллиардов кубометров.