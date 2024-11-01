Угорщина та Словаччина домовляються щодо транзиту азербайджансько-російського газу через Україну – Bloomberg

Енергетичні компанії з Угорщини та Словаччини планують укласти угоду на поставку 12-14 млрд куб. м газу на рік із Азербайджану, щоб зберегти транзит блакитного палива територією України після 2024 року, коли закінчиться контракт з РФ.

Про це пише агенство Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Угода потребує політичної згоди України

Зазначається, що контракт включатиме так звану своп-угоду між Азербайджаном і Росією, оскільки Азербайджан не має достатніх експортних потужностей, щоб замінити наявні поставки.

Очікується, що державна енергетична компанія Азербайджану Socar постачатиме газ у Суджу на російсько-українському кордоні, потім угорська компанія MVM Zrt. і словацька Slovensky Plynarensky Priemysel AS куплятимуть його та доставлятимуть до Європи.

Але Bloomberg підкреслює, що ця угода вимагатиме політичної згоди з боку української влади, щоб дозволити оператору газових мереж України забронювати потужності.

Крім того, Україна продовжить отримувати кошти за транзит блакитного палива (близько $800 млн щорічно), а Азербайджан посилить енергетичні зв'язки з Європою.

За даними Bloomberg, наразі ціни на газ у Європі на грудень впали на 8,1% на тлі чуток щодо прогресу в переговорах.

Угорщина підписала з "Газпромом" угоду про збільшення постачання газу

Угорщина планує збільшити обсяги закупівлі російського газу і підписала меморандум з російською газовидобувною корпорацією "Газпром".

Зауважимо, серед країн Європейського Союзу російський газ купують Угорщина та Словаччина.

Попри те, що Австрія має тривалі та глибокі енергетичні зв'язки з Росією, віденська компанія Wien Energie GmbH, що постачає енергію для двох мільйонів мешканців Відня та околиць, оголосила, що з наступного року більше не використовуватиме російський природний газ.

Додамо, Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року. Україна неодноразово заявляла, що не продовжуватиме його.

Наразі Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.