Постачання російської нафти до Угорщини через Україну: що кажуть в "Укртранснафті"

“Укртранснафта” не має чинних контрактів на транзит нафти до ЄС з російськими компаніями, а єдиним власником значного обсягу ресурсу на кордоні України з Білоруссю є компанія MOL, яка забезпечує поставки до Угорщини нафтопроводом "Дружба".

Про це йдеться у відповіді АТ "Укртранснафти" на запит "Еспресо".

Зазначається, що єдиним власником значного обсягу ресурсу на кордоні України з Білоруссю є група MOL.

"АТ "Укртранснафта" транспортує нафту південною гілкою нафтопроводу "Дружба" у напрямку країн Центральної та Східної Європи відповідно до укладених контрактів, міжнародного та українського законодавства. Що стосується інформації про власника нафти, яка транспортується територією України, то відповідно до заяви групи MOL про досягнення домовленостей щодо забезпечення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба", оприлюдненої на її офіційному сайті 9 вересня 2024 року, єдиним власником значного обсягу ресурсу на кордоні України з Білоруссю є група MOL", - йдеться у повідомленні "Укртранснафти".

У компанії переконують, що не мають чинних контрактів на транзит сирої нафти з російськими компаніями Лукойл", "Газпромнефть", "Татнефть" і "Роснефть", але чітко не називають компанію, з якою укладений контракт на транзит.

"На сьогодні АТ "Укртранснафта" має договір про надання послуг з транспортування нафти транзитом через територію України з однією компанією, яка виступає як агент третіх осіб – власників нафти, що транспортується", – запевняють у компанії.

За даними "Укртранснафти", обсяг транспортованої нафти через територію України до країн ЄС у 2020 році становив 12,3 млн тонн, а у 2021 році – 12,0 млн тонн. З моменту повномасштабного вторгнення обсяг транзиту через територію України не зменшився.

"Загальні обсяги транзиту нафти до Чехії, Словаччини та Угорщини протягом 2022-2024 років в середньому співрозмірні з обсягами попередніх періодів. Водночас зазначаємо, що транспортування нафти територією України здійснюється лише з урахуванням інтересів України і згідно з українським законодавством", – підкреслили в "Укртранснафті".

Угорщина відновила постачання російської нафти "Лукойлу" через Україну



Зауважимо, у вересні угорська енергетична компанія MOL Nyrt. заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Угорщина отримала з Росії через нафтопровід "Дружба" з початку 2024 року вже 3,4 млн т нафти, а за підсумками всього 2024 року очікує постачання 5 млн т.

"Лукойл" є одним з ключових постачальників нафти до Угорщини через південну ділянку нафтопроводу "Дружба". Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї до 2025 року.

Як повідомлялося, з 18 липня 2024 року, через посилення санкцій з боку України, російська нафтова компанія "Лукойл" припинила постачання нафти до Угорщини. Санкції, введені у червні, фактично заборонили "Лукойлу" використовувати територію України для транзиту нафти.