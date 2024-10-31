Поставки российской нефти в Венгрию через Украину: что говорят в "Укртранснафте"

"Укртранснафта" не имеет действующих контрактов на транзит нефти в ЕС с российскими компаниями, а единственным владельцем значительного объема ресурса на границе Украины с Беларусью является компания MOL, которая обеспечивает поставки в Венгрию по нефтепроводу "Дружба".

Об этом говорится в ответе АО "Укртранснафта" на запрос " Эспрессо ".

Отмечается, что единственным владельцем значительного объема ресурса на границе Украины с Беларусью является группа MOL.

"АО "Укртранснафта" транспортирует нефть по южной ветке нефтепровода "Дружба" в направлении стран Центральной и Восточной Европы в соответствии с заключенными контрактами согласно международного и украинского законодательства. Что касается информации о владельце нефти, транспортируемой по территории Украины, то согласно заявлению группы MOL о достижениях договоренностей по обеспечению транспортировки нефти по нефтепроводу "Дружба", обнародованной на ее официальном сайте 9 сентября 2024 года, является группа MOL", — говорится в сообщении "Укртранснафты".

В компании уверяют, что не имеют действующих контрактов на транзит сырой нефти с российскими компаниями "Лукойл", "Газпромнефть", "Татнефть" и "Роснефть", но четко не называют компанию, с которой заключен контракт на транзит.

"На сегодняшний день АО "Укртранснафта" имеет договор о предоставлении услуг по транспортировке нефти транзитом через территорию Украины с одной компанией, которая выступает в качестве агента третьих лиц — владельцев транспортируемой нефти", — говорят в компании.

По данным "Укртранснафты", объем транспортируемой нефти через территорию Украины в страны ЕС в 2020 году составил 12,3 млн тонн, а в 2021 году — 12,0 млн тонн. С момента полномасштабного вторжения объем транзита через территорию Украины не снизился.

"Общие объемы транзита нефти в Чехию, Словакию и Венгрию в течение 2022-2024 годов в среднем соразмерны с объемами предыдущих периодов. В то же время отмечаем, что транспортировка нефти по территории Украины осуществляется только с учетом интересов Украины и согласно украинскому законодательству", — подчеркнули в "Укртранснафте" ".

Венгрия возобновила поставки российской нефти "Лукойлу" через Украину



Заметим, что в сентябре венгерская энергетическая компания MOL Nyrt. заявила о достижении соглашения, которое обеспечит продление поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Снабжение российской нефти компании "Лукойл" по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию возобновилось по измененным контрактам. Прием сырья идет на границе Белоруссии и Украины.

Венгрия получила из России из-за нефтепровода "Дружба" с начала 2024 года уже 3,4 млн т нефти, а по итогам всего 2024 года ожидает поставки 5 млн т.

"ЛУКойл" является одним из ключевых поставщиков нефти в Венгрию через южный участок нефтепровода "Дружба". В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее до 2025 года.

Как сообщалось, с 18 июля 2024 года, из-за ужесточения санкций со стороны Украины, российская нефтяная компания "ЛУКойл" прекратила поставки нефти в Венгрию. Санкции, введенные в июне, фактически запретили "Лукойлу" использовать территорию Украины для транзита нефти.