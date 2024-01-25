Україна не продовжить контракт на транспортування російського газу, але готова домовлятися з ЄС

Україна не збирається продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Контракт на транспортування російського газу завершується у 2024 році

Як зазначили агентству у пресслужбі Кабміну, позиція української сторони однозначна: контракт на транспортування завершується наприкінці цього року.

"Ми не маємо наміру домовлятися з росіянами й подовжувати контракт, про що прем'єр-міністр України повідомив свого словацького колегу", - інформувала пресслужба.

Однак, зазначили в пресслужбі, "Україна може говорити з європейською країною (членом ЄС) про використання своєї газотранспортної мережі".

Фіцо заявив, що Україна "відкрита" для транзиту російського газу після 2024 року

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після візиту до Ужгорода заявив, що Україна нібито готова дозволити транспортування російського природного газу через свою територію після 2024 року, повідомляє Bloomberg.

"Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це гарна новина. Це означає, що ми в Словаччині також зможемо продовжити транзит цього газу, який також піде на користь Австрії та Італії", – заявив Фіцо після переговорів з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем.

Транзит газу: домовленості з РФ

Транзит російського природного газу через газотранспортну систему (ГТС) України у 2023 році знизився на 28,4% (на 5 млрд 812,6 млн куб. м) порівняно з 2022 роком - до 14 млрд 646,6 млн куб. м, свідчать дані "Оператора ГТС України".

Договір між "Нафтогазом України" і "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК і ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ і "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 рр. по 40 млрд куб. м газу за рік.

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що українська сторона не буде ініціювати продовження транзиту після завершення контракту. Крім того, в жовтні 2023 року він вказував, що Росія виплатила Україні значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що після закінчення терміну дії контракту на транзит газу з Росією в кінці 2024 року Україна не буде вести переговори про його продовження. Більш того, раніше він дав зрозуміти, що транзит газу може бути перекритий самою Україною ще до завершення цього терміну.