Залишився рік: у ЄС закликали готуватися до зупинки транзиту російського газу через Україну

Транзит російського газу через Україну припиниться через рік, тому країни-члени Євросоюзу, які досі споживають паливо з РФ, мають підготуватися до змін на ринку. Про це заявила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон, передає "Укрінформ".

За словами Сімсон, під час Ради міністрів ЄС із енергетики вона описала урядовцям картину щодо шляхів постачання газу в той момент, коли транзит через Україну завершиться.

"Це відбудеться точно через рік. Ми маємо бути готовими до цього [...] Все ще є доволі тривалий час, щоб підготуватися до того, що трапиться", – сказала єврокомісарка.

Вона зазначила, що ЄС досягає прогресу у диверсифікації поставок та у відмові від російського імпорту.

"Ми очікуємо, що загальний обсяг імпорту російського газу у 2023 році буде близько 40 млрд кубометрів, що близько навпіл складається із скрапленого та трубопровідного газу. Це половина обсягу, який ЄС імпортував минулого року – тоді ми імпортували 80 млрд кубометрів (російського, – ред.) газу", – зазначила єврокомісарка.

Сімсон додала, що Рада міністрів ухвалила регуляторний пакет, який дозволить кожній з країн-членів ЄС обмежувати імпорт трубопровідного та скрапленого газу з Росії для власних газових мереж, виходячи із існуючих оцінок щодо безпеки постачання. Це забезпечить пропорційне та цільове зменшення імпорту з РФ.

Крім того, міністри вирішили продовжити дію трьох надзвичайних регуляторних правил: щодо солідарності між країнами-членами, щодо розвитку відновлюваних ресурсів та щодо механізму ринкового корегування. Ці заходи дозволили стримати високі ціни на газ в умовах вразливого ринку, і вони діятимуть ще протягом наступного року.

Транзит газу: домовленості з РФ

Україна та Росія підписали пакет угод для забезпечення транзиту російського газу в Європу в грудні 2019 року. Домовленості дійсні до кінця 2024-го.

Після досягнення угод президент України Володимир Зеленський зазначав, що протягом п'яти років Україна отримає щонайменше 7 млрд доларів. Гарантувалося, що мінімальна прокачка становитиме 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів у наступні чотири.

Після початку повномасштабної війни голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявляв, що українська сторона не буде ініціювати продовження транзиту після завершення контракту. Крім того, в жовтні 2023 року він вказував, що Росія виплатила Україні значно меншу суму, ніж це передбачено зобовʼязаннями.