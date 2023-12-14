"Талібан" удвічі збільшив закупівлю російського газу

Терористичний рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, подвоїв закупівлю російського скрапленого газу у період з січня по листопад згідно з галузевими даними, оскільки Росія перенаправляє поставки блакитного палива з Європи.

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Росія офіційно не визнавала "Талібан" законною владою в Афганістані, але була однією з перших країн, які налагодили контакти та уклали ділові угоди з терористичним рухом після його захоплення влади у 2021 році.

Минулого року Афганістан і Росія підписали угоду про постачання бензину, дизеля, газу та пшениці після того, як Москва запропонувала "Талібану" знижку до середньосвітових цін на ці товари.

Цей крок став першою відомою великою міжнародною економічною угодою, укладеною "Талібаном" після його повернення до влади.

За галузевими даними, поставки російського газу в Афганістан залізницею в січні-листопаді перевищили 176 тис тонн, що більш ніж удвічі перевищує поставки за аналогічний період 2022 року.

Половина обсягів була поставлена з Оренбурзького ГПЗ.

Загальний експорт скрапленого газу з Росії до Центральної Азії за перші 11 місяців року також подвоївся до 390 100 тонн.

Скраплений газ, або пропан і бутан, в основному використовується як паливо для автомобілів, опалення та для виробництва інших нафтохімічних продуктів.

Російський експорт скрапленого газу, на відміну від нафти, не потрапив під санкції Заходу. Однак Росія переорієнтувала свої поставки з Європи, зокрема до Середньої Азії.

ЄС продовжує купувати російський газ

Європейський Союз після повномасштабного вторгнення РФ в Україну знизив обсяги імпорту російського газу, однак повністю не заборонив його.

За даними Євростату, в третьому кварталі 2023 року блок отримав від країни-агресорки близько 12% від загального обсягу імпорту газу.

Пряма заборона на імпорт газу із РФ могла б дестабілізувати ринки і зіткнутися з опором країн, які мають мало альтернатив. Тому Єврокомісія спробувала переконати європейські країни диверсифікувати джерела поставок блакитного палива.

Австрія, Угорщина, Словаччина та Словенія наразі є країнами з високою часткою імпорту російського газу.

10 грудня Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок.

У жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.

Сума податку становить 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% від ціни еталонного європейського газу, що продається у регіональному центрі Амстердама.

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