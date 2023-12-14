"Талибан" вдвое увеличил закупку российского газа

Террористическое движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, удвоило закупку российского сжиженного газа в период с января по ноябрь, поскольку Россия перенаправляет поставки голубого топлива из Европы.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, Россия официально не признавала "Талибан" законными властями в Афганистане, но была одной из первых стран, наладивших контакты и заключивших деловые соглашения с террористическим движением после его захвата власти в 2021 году.

В прошлом году Афганистан и Россия подписали соглашение о поставках бензина, дизеля, газа и пшеницы после того, как Москва предложила "Талибану" скидку к среднемировым ценам на эти товары.

Этот шаг стал первым известным крупным международным экономическим соглашением, заключенным "Талибаном" после его возвращения к власти.

По отраслевым данным, поставки российского газа в Афганистан по железной дороге в январе-ноябре превысили 176 тыс тонн, что более чем вдвое превышает поставки за аналогичный период 2022 года.

Половина объемов была поставлена из Оренбургского ГПЗ.

Общий экспорт сжиженного газа из России в Центральную Азию за первые 11 месяцев года также удвоился до 390 100 тонн.

Сжиженный газ, или пропан и бутан, в основном используется в качестве топлива для автомобилей, отопления и производства других нефтехимических продуктов.

Российский экспорт сжиженного газа в отличие от нефти не попал под санкции Запада. Однако Россия переориентировала свои поставки из Европы, в частности, в Среднюю Азию.

ЕС продолжает покупать российский газ

Европейский Союз после полномасштабного вторжения РФ в Украину снизил объемы импорта российского газа, но полностью не запретил его.

По данным Евростата, в третьем квартале 2023 года блок получил от страны-агрессора около 12% от общего объема импорта газа.

Прямой запрет на импорт газа из РФ мог бы дестабилизировать рынки и столкнуться с сопротивлением стран, имеющих мало альтернатив. Потому Еврокомиссия попыталась убедить европейские страны диверсифицировать источники поставок голубого топлива.

Австрия, Венгрия, Словакия и Словения являются странами с высокой долей импорта российского газа.

10 декабря Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, целью которого является уменьшение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок.

В октябре Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.

Сумма налога составляет 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.

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