Болгария и Сербия открыли газопровод, который снизит зависимость от РФ

Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, целью которого является уменьшение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок.

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Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что президент Сербии Александр Вучич, президент Болгарии Румен Радев и президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно открыли газопровод 10 декабря.

Как пишет издание, трубопровод проходит на 170 километров от сербского города Ниш до окрестностей Софии, столицы Болгарии.

Годовая мощность газопровода составляет 1,8 млрд кубометров, что покрывает до 60% потребления Сербии.

Новый трубопровод позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а также обеспечит Болгарии доступ к газу из Западной Европы или Адриатического моря.

Работа над строительством началась еще в феврале 2023 года.

Напомним, в октябре Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.

Сумма налога составляет 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.