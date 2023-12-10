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Болгария и Сербия открыли газопровод, который снизит зависимость от РФ
Сербия и Болгария завершили строительство газопровода, целью которого является уменьшение зависимости от российского газа путем диверсификации поставок.
Об этом сообщает Bloomberg.
Отмечается, что президент Сербии Александр Вучич, президент Болгарии Румен Радев и президент Азербайджана Ильхам Алиев торжественно открыли газопровод 10 декабря.
Как пишет издание, трубопровод проходит на 170 километров от сербского города Ниш до окрестностей Софии, столицы Болгарии.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Годовая мощность газопровода составляет 1,8 млрд кубометров, что покрывает до 60% потребления Сербии.
Новый трубопровод позволит Сербии получить доступ к альтернативным поставкам газа из Греции или Азербайджана, а также обеспечит Болгарии доступ к газу из Западной Европы или Адриатического моря.
Работа над строительством началась еще в феврале 2023 года.
Напомним, в октябре Болгария ввела налог на российский природный газ, который транзитом проходит через ее территорию в страны Евросоюза.
Сумма налога составляет 20 болгарских львов ($10,76) за мегаватт-час газа российского происхождения. Это примерно 20% от цены эталонного европейского газа, продаваемого в региональном центре Амстердама.