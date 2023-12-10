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Болгарія та Сербія відкрили газопровід, який зменшить залежність від РФ
Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що президент Сербії Александар Вучич, президент Болгарії Румен Радєв і президент Азербайджану Ільхам Алієв урочисто відкрили газопровід 10 грудня.
Як пише видання, трубопровід пролягає на 170 кілометрів від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
Річна потужність газопроводу становить 1,8 мільярда кубометрів, що покриває до 60% споживання Сербії.
Новий трубопровід дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції чи Азербайджану, а також забезпечить Болгарії доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.
Робота над будівництвом розпочалася ще в лютому 2023 року.
Нагадаємо, у жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.
Сума податку становить 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% від ціни еталонного європейського газу, що продається у регіональному центрі Амстердама.