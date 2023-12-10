Болгарія та Сербія відкрили газопровід, який зменшить залежність від РФ

Сербія та Болгарія завершили будівництво газопроводу, метою якого є зменшення залежності від російського газу шляхом диверсифікації поставок.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що президент Сербії Александар Вучич, президент Болгарії Румен Радєв і президент Азербайджану Ільхам Алієв урочисто відкрили газопровід 10 грудня.

Як пише видання, трубопровід пролягає на 170 кілометрів від сербського міста Ніш до околиць Софії, столиці Болгарії.

Річна потужність газопроводу становить 1,8 мільярда кубометрів, що покриває до 60% споживання Сербії.

Новий трубопровід дозволить Сербії отримати доступ до альтернативних поставок газу з Греції чи Азербайджану, а також забезпечить Болгарії доступ до газу із Західної Європи чи Адріатичного моря.

Робота над будівництвом розпочалася ще в лютому 2023 року.

Нагадаємо, у жовтні Болгарія запровадила податок на російський природний газ, який транзитом проходить через її територію до країн Євросоюзу.

Сума податку становить 20 болгарських левів ($10,76) за мегават-годину газу російського походження. Це приблизно 20% від ціни еталонного європейського газу, що продається у регіональному центрі Амстердама.