Болгарія повністю відмовиться від імпорту російської нафти

Болгарія вирішила припинити імпорт сирої нафти з Росії у березні 2024 року - на пів року раніше, ніж планувалося. Уряд ухвалив таке рішення, щоб завадити РФ обходити західні санкції.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що Болгарія відмовлятиметься від російської нафти у два етапи. Зокрема, з 1 січня наступного року в країні призупинять квотування експорту, а вже з 1 березня - повністю припинять імпорт та переробку нафти з Росії.

Як підкреслив міністр фінансів Болгарії Ассен Васильєв, дане рішення гарантує стабільність на внутрішньому ринку палива, повідомляє The Sofia Globe.

Крім того, укладені домовленості призначені й для уникнення голосування щодо вотуму недовіри уряду, запланованого на 22 листопада.

Криза в болгарському уряді виникла після доповіді про те, що Болгарія пропускає мільйони барелів російського "чорного золота" на завод, що належить російській компанії "Лукойл" і розташований на болгарській території. Після переробки завод переправляє очищені нафтопродукти за кордон, зокрема й до країн Євросоюзу.

За даними Politico, така "лазівка" у санкціях принесла Росії близько 1 млрд євро.

Нафтопереробний завод зміг транспортувати російську нафту, оскільки Болгарія отримала ексклюзивне право відмови від заборони ЄС на імпорт російської сирої нафти морським транспортом — крок, який нібито мав на меті захистити країну від нестачі палива. Уряд заявив, що тепер це рішення буде скасовано 1 березня замість попереднього кінцевого терміну 31 жовтня.

Васильєв також заявив, що підтримає призупинення квот на експорт з НПЗ, що належить Лукойлу, з 1 січня, щоб допомогти зменшити "гроші, які йдуть до Росії".

Нагадаємо, в рамках дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ було прийнято рішення, що дозволило Болгарії, Угорщині та Словаччині експортувати продукти переробки російської нафти. Ці три країни блоку отримали відстрочку від застосування ембарго щодо постачання російської нафти.

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