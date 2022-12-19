Три країни ЄС зможуть експортувати до України продукти переробки російської нафти

В рамках дев'ятого пакету санкцій ЄС проти РФ було прийнято рішення, що дозволило Болгарії, Угорщині та Словаччині експортувати продукти переробки російської нафти до України.

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Про це йдеться в постанові Ради ЄС, опублікованій в Офіційному журналі Євросоюзу.

Уточнюємо, що саме ці три країни блоку отримали відстрочку від застосування ембарго щодо постачання російської нафти.

"(Рішення – Delo.ua) дозволяє Угорщині, Словаччині та Болгарії експортувати в Україну деякі продукти нафтопереробки, отримані з російської сирої нафти, імпортованої на підставі відтермінування, що розглядаються (від ембарго - Delo.ua), у тому числі, за необхідності, транзитом через інші держави-члени", — сказано в документі.

Також саме Болгарія зможе "експортувати до третіх країн певні нафтопродукти, отримані з російської сирої нафти, що імпортується на основі розглянутих відступів".

Рада ЄС пояснює, що таке рішення прийняли через необхідність "знизити ризики для довкілля та безпеки, оскільки такі продукти не можуть безпечно зберігатись у Болгарії". Але річний експорт не повинен перевищувати середньорічного обсягу експорту таких нафтопродуктів за останні п'ять років.

Крім того, відомо, що ЄС дев'ятим пакетом санкцій послабив деякі обмеження, дозволивши розморозити активи та економічні ресурси осіб, які "мали значну роль у міжнародній торгівлі сільськогосподарськими та харчовими продуктами, включаючи пшеницю та добрива, до їх включення до санкційного списку.

В цілому новий пакет санкцій має на меті придушити "зміцнення російського промислового потенціалу за допомогою розширеного списку зі 169 організацій, що постачають товари, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.