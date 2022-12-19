Три страны ЕС смогут экспортировать в Украину продукты переработки российской нефти

В рамках девятого пакета санкций ЕС против РФ было принято решение, позволившее Болгарии, Венгрии и Словакии экспортировать продукты переработки российской нефти в Украину.

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Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в Официальном журнале Евросоюза.

Уточняем, что именно эти три страны блока получили отсрочку от применения эмбарго по поставкам российской нефти.

"(Решение – Delo . ua ) позволяет Венгрии, Словакии и Болгарии экспортировать в Украину некоторые продукты нефтепереработки, полученные из российской сырой нефти, импортированной на основании рассматриваемой отсрочки (от эмбарго - Delo.ua), в том числе, при необходимости, транзитом через другие государства-члены", - говорится в документе.

Также именно Болгария сможет "экспортировать в третьи страны определенные нефтепродукты, полученные из импортируемой российской сырой нефти на основе рассмотренных отступлений".

Совет ЕС объясняет, что такое решение было принято из-за необходимости "снизить риски для окружающей среды и безопасности, поскольку такие продукты не могут безопасно храниться в Болгарии". Но годовой экспорт не должен превышать среднегодовой объем экспорта таких нефтепродуктов за последние пять лет.

Кроме того, известно, что ЕС девятым пакетом санкций ослабил некоторые ограничения, позволив разморозить активы и экономические ресурсы лиц, "имевших значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения, до их включения в санкционный список".

В целом новый пакет санкций призван подавить "укрепление российского промышленного потенциала посредством расширенного списка из 169 организаций, поставляющих товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности".