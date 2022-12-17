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В Украине хотят ввести санкции против всех финучреждений России и Беларуси
Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложения Национального банка Украины о применении секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям России и Беларуси.
Как говорится в сообщении Министерства экономики, руководительница которого Юлия Свириденко возглавляет эту группу, соответствующее решение было принято на ее заседании 16 декабря.
Отмечается, что применение санкций к финансовому сектору РФ и Беларуси будет способствовать минимизации возможностей и/или рисков избегания применяемых персональных санкций с привлечением других, несанкционных лиц и будет являться мощным сигналом для других стран относительно четкой и категоричной позиции Украины в сфере санкционной политики.
Также, согласно решению МРГ, после доработки и верификации в СНБО будут поданы предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков России.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Пусть агрессор считает это нашим ответом за сегодняшние ракетные удары по критической инфраструктуре", – прокомментировала решение Свириденко.
В Минэкономики напоминают, что по закону о санкциях, введение секторальных санкций после решения СНБО и введения его в действие указом президента Украины еще должно быть утверждено в течение 48 часов со дня издания указа постановлением Верховной Рады. Оно вступит в силу с момента принятия такого постановления.
Напомним, что 16 декабря решение о введении девятого пакета санкций против России было принято Европейским союзом. Он, в частности, содержит санкции против российских банков.